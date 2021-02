"Z każdym dniem można zauważyć, że medycyna powoli uzyskuje przewagę nad chorobą"

Boris Johnson odniósł się w ten sposób do doniesień, że szczepionka stworzona przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca w niewielkim stopniu zapobiega lekkiej i umiarkowanej formie COVID-19 po zakażeniu południowoafrykańskim wariantem wirusa.

- Jesteśmy bardzo pewni wszystkich szczepionek, których używamy i jak myślę, ważne jest, aby ludzie pamiętali, że wszystkie z nich, jak sądzimy, są skuteczne w zapewnianiu wysokiego stopnia ochrony przed poważną chorobą i przed śmiercią, co jest najważniejsze - powiedział brytyjski premier podczas wizyty w Derby w zakładzie produkującym testy na obecność koronawirusa.

Zdaniem Johnsona "w szczególności w przypadku szczepionki Oxford/AstraZeneca, są mocne dowody na to, że powstrzymuje ona również przenoszenie wirusa". - Myślę, że w przypadku szczepionki Oxford/AstraZeneca redukcja transmisji to 67 procent - dodał Johnson, nawiązując do opublikowanych w zeszłym tygodniu wyników badań na ten temat.