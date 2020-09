AstraZeneca wstrzymuje testy szczepionki na koronawirusa. "Niewyjaśniona choroba" u jednej z osób

Wstrzymano testy kliniczne eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa, po tym jak wykryto "niewyjaśnioną chorobę" u jednej z osób biorących udział w badaniu - poinformował we wtorek brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca. Rzeczniczka koncernu tłumaczy, że to "rutynowe" posunięcie w takiej sytuacji. Nie ma informacji o tym, by choroba pojawiła się na skutek podania samego preparatu. We wtorek firmy pracujące nad szczepionkami zobowiązały się do zachowania wszystkich standardów bezpieczeństwa, pomimo potrzeby szybkiego pokonania pandemii i ewentualnych nacisków politycznych.