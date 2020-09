Wstrzymali badania nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Szef koncernu: może być gotowa w tym roku

Jeśli w najbliższym czasie wznowimy badania, to przed końcem roku powinniśmy się dowiedzieć, czy nasza szczepionka chroni ludzi przed koronawirusem - powiedział Pascal Soriot, szef firmy AstraZeneca. Koncern wstrzymał badania nad szczepionką we wtorek, po tym jak u jednej z osób uczestniczącej w testach wykryto "niewyjaśnioną chorobę".

Nad szczepionką na COVID-19 pracują naukowcy z AstraZeneca i z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Badania są prowadzone na różnych etapach w kilku krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie we wtorek wykryto "niewyjaśnioną chorobę" u jednej z osób biorącej udział w testach. W związku z tym badania zostały przerwane . Równocześnie nie ma informacji o tym, by choroba była związana z samą szczepionką.

Dyrektor generalny AstraZeneca Pascal Soriot przekazał, że nie ma też jeszcze ostatecznej diagnozy dotyczącej tego, na co zachorował pacjent i potrzebne są dodatkowe badania. Soriot zaznaczył, że sprawa jest badana przez grupę niezależnych ekspertów, którzy zdecydują o ewentualnym wznowieniu badań. Stwierdził, że jeżeli zostaną one w najbliższym czasie podjęte, to "koncern powinien do końca roku poznać odpowiedź na pytanie, czy szczepionka chroni ludzi przed koronawirusem".