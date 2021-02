Tylko co czwarty mieszkaniec Afryki może liczyć na szczepionkę

W ramach globalnego programu szczepionkowego COVAX w Afryce do końca roku na COVID-19 może zaszczepić się jedynie 27 procent populacji tego kontynentu. Wyliczenie oparte jest na przewidywaniach, że do końca roku do najbiedniejszych państw kontynentu trafi 690 milionów dawek preparatu.

Szef WHO: niektóre bogate kraje podważają działania programu COVAX

O problemy z dostępem do szczepionki w Afryce szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oskarża niektóre bogate kraje, które "podważają" działania programu COVAX poprzez uparte bezpośrednie zwracanie się do producentów szczepionek z prośbą o większe dostawy. - Niektóre kraje zwracają się obecnie do producentów o zapewnienie dostępu do dodatkowych dawek szczepionki, co ma wpływ na kontrakty z COVAX - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. - Liczba dawek przydzielonych programowi została z tego powodu zmniejszona - dodał.