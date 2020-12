"Każdego dnia czekamy o dzień za długo". 101-latka zaszczepiona w Niemczech jako pierwsza

Mieszkanka domu spokojnej starości, 101-latka Edith Kwoizalla z Halberstadt w Saksonii-Anhalcie, jako pierwsza osoba w Niemczech została w sobotę zaszczepiona przeciwko koronawirusowi - informują niemieckie media. Odbyło się to na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem szczepień w tym kraju.

Matthias Bein/dpa Via AP

Oficjalne rozpoczęcie szczepień w Niemczech w niedzielę

Zaszczepienie 101-letniej Edith Kwoizalli odbyło się w na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem szczepień w Niemczech, planowanym na niedzielę. - Centra szczepień są gotowe do pracy, zespoły szczepień są na miejscu - poinformował w sobotę rano minister zdrowia Jens Spahn . - Chcemy zaszczepić tak wiele osób, aby wirus nie miał już szans - podkreślił.

Do końca roku do Niemiec ma zostać dostarczonych 1,3 miliona dawek szczepionek Biontech. Według Spahna w styczniu powinno być ich prawie 700 tysięcy tygodniowo.

W sobotę szczepionki Biontech trafiły do 27 miejsc w Niemczech. Stamtąd trafiają do ośrodków szczepień i mobilnych zespołów, które w niedzielę przeprowadzą pierwsze szczepienia.

Koronawirus w Niemczech

Dobę wcześnie nowych zakażeń było 25 533, zmarło 412 osób. Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła w RFN do 1 627 103, a liczba zgonów do 29 422.

Od ponad tygodnia w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.