Brała udział w testach szczepionki Pfizera. "Czasem trzeba dać ludziom dobry przykład"

Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

"Uznałam, że to ważne"

Uczestniczką badania była Gina Plata-Nino, prawniczka z Worcester w stanie Massachusetts. - Udzielam się w lokalnej organizacji mającej na celu zrównanie dostępu do opieki zdrowotnej. Staraliśmy się zrobić coś w sprawie pandemii. Niestety wirus mocno wpłynął na społeczność Latynosów, dlatego zostaliśmy poproszeni o udział w badaniach jako członkowie tej organizacji - mówiła w rozmowie z reporterką kanału należącego do stacji CBS.

Dodała, że gdyby nie zaufanie do tych ludzi, osobiście by się na to nie zgodziła. - Uznałam jednak, że to ważne. Poza tym, czasem trzeba dać ludziom dobry przykład - powiedziała.