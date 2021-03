AstraZeneca szykuje się do wejścia na amerykański rynek. Badania dały pozytywny rezultat

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca wykazała 79-procentową skuteczność w zapobieganiu objawowemu zakażeniu koronawirusem – wynika z zakrojonych na szeroką skalę badań, które koncern przeprowadził w Stanach Zjednoczonych, Chile i Peru. Agencja Reutera zauważyła, że tym samym AstraZeneca utorowała sobie drogę do uzyskania autoryzacji na użytek w USA.

Preparat opracowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego ma 79-porcentową efektywność, jeżeli chodzi o zapobieganie objawowemu zakażeniu – wskazują dane, które w poniedziałek przekazała agencja Reutera.

Zaznaczono, że około 20 procent uczestników prób klinicznych miało ponad 65 lat, a około 60 procent cierpiało na schorzenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, takie jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu krążenia. Badanie pokazało, że preparat jest skuteczny we wszystkich grupach wiekowych, a jego efektywność w grupie osób powyżej 65 lat wyniosła 80 procent.

- Wyniki potwierdzają poprzednie rezultaty badań nad tą szczepionką w całej grupie osób dorosłych, ale fascynujące jest to, że po raz pierwszy badania potwierdziły podobną (do obserwowanej wśród wszystkich dorosłych niezależnie od wieku - red.) skuteczność w grupie osób powyżej 65. roku życia - powiedziała współprowadząca badania profesor medycyny z Uniwersytetu w Rochester, Ann Falsey.

Badania nie wykazały efektów ubocznych

Według dziennika "New York Times" jest to uspakajającym sygnałem w kontekście ostatnich doniesień o zakrzepach krwi u osób, którym wcześniej podano preparat. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak i Europejska Agencja Leków przeprowadziły analizy, z których wynika, że szczepionka jest bezpieczna i efektywna.