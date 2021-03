WHO zaleca dalsze szczepienia preparatem AstraZeneki

Światowa Organizacja Zdrowia wydała w środę oświadczenie w sprawie szczepionki przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca. Jak oceniła WHO, korzyści z podawania preparatu przewyższają związane z nim ryzyka. Organizacja zaleciła kontynuowanie stosowania szczepionki.

WHO zaleca dalsze podawanie szczepionki

Dodała, że działający w ramach WHO Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepionek "bada ostatnie dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania substancji AstraZeneki".

"WHO upubliczni wyniki tego przeglądu, jak tylko zostanie zakończony" - poinformowano w opublikowanym na stronie organizacji komunikacie.

EMA wyda zalecenia w czwartek

Szefowa Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała we wtorek, iż obecnie nie ma wskazań, że szczepienia preparatem firmy AstraZeneca spowodowały zakrzepy krwi. Przekazała, że agencja zwróciła się do ekspertów, by zbadali, czy zakrzepica może mieć związek z podaniem szczepionki AstraZeneki.