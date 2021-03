Porównali dane 17 milionów osób. AstraZeneca: brak dowodów na zwiększone ryzyko zakrzepów krwi po szczepieniu

AstraZeneca zajęła stanowisko w reakcji na wstrzymywanie przez coraz więcej krajów szczepień z użyciem jej preparatu. W oświadczeniu podano, że po analizie danych dotyczących 17 milionów osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej zaszczepionych jej preparatem, nie znaleziono dowodów na to, by zwiększał on ryzyko wystąpienia zmian zakrzepowych. Wcześniej podobne zdanie wyraziła Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Agencja Leków, która zatwierdza szczepionki na unijny rynek.