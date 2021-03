Kolejne kraje Unii zawieszają stosowanie preparatu AstraZeneki. WHO zachęca do kontynuacji szczepień

WHO: nie ma na razie dowodów łączących "incydenty zdrowotne" ze szczepionką AstraZeneca

Jeszcze zanim o zawieszeniu stosowania preparatu poinformowały Niemcy, Włochy i Francja, głos w tej sprawie zabrała Światowa Organizacja Zdrowia. W oświadczeniu przysłanym agencji Reutera, odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.

Dodał, że "gdy tylko WHO osiągnie pełną wiedzę" na temat tych przypadków i jeśli pojawią się informacje, które by zmieniły rekomendacje, zostanie to natychmiast zakomunikowane. "To normalne, że kraje sygnalizują potencjalne negatywne zdarzenia. Nie oznacza to, że są one związane ze szczepieniem, ale dobrą praktyką jest ich zbadanie" - napisał rzecznik.