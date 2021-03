"Decyzja ma charakter zapobiegawczy". Kolejne kraje Unii zawieszają stosowanie preparatu AstraZeneki

Rządy Niemiec, Włoch, Francji i Hiszpanii podjęły w poniedziałek decyzje, że czasowo wstrzymują szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca. Wcześniej tego dnia Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, by przypadki zakrzepów krwi miały związek z tą szczepionką. W sprawie stosowania szczepionki AstraZeneki wypowiedziało się polskie Ministerstwo Zdrowia.

Jako pierwsze w poniedziałek decyzję o wstrzymaniu szczepienia preparatem AstraZeneca ogłosiły Niemcy. Tamtejszy resort zdrowia wdrożył zalecenie Instytutu Paula Ehrlicha, czyli niemieckiego federalnego instytutu szczepionek i biomedycyny. Po nowych doniesieniach o przypadkach zakrzepicy żył mózgowych, co do których jest podejrzenie, że mogły mieć związek z przyjęciem szczepionki instytut uznał, że konieczne są dalsze badania. Europejska Agencja Leków (EMA) ma zdecydować, "czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki".

Niemcy: wszyscy są świadomi konsekwencji tej decyzji

Minister zdrowia Jens Spahn podczas krótkiej konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu szczepionki powiedział, że decyzja ma charakter zapobiegawczy" i wszyscy są świadomi" jej konsekwencji. Powiedział, że "jest to decyzja techniczna, a nie polityczna".

- Dlatego stosuję się do rekomendacji Instytutu Paula Ehrlicha - powiedział szef resortu zdrowia. Spahn wyraził nadzieję, że Europejska Agencja Leków (EMA) podejmie decyzję w tym tygodniu.

Na pytanie, czy osoby, które już otrzymały ten preparat, powinny zwrócić na coś uwagę, Spahn odpowiedział: - Instytut Paula Ehrlicha zwraca uwagę, że osoby, które otrzymały już szczepionkę AstraZeneca i które po czterech dniach od szczepienia czują się coraz gorzej, mają silny ból głowy lub punktowe krwawienie skóry, muszą natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jak dotąd odnotowano siedem takich przypadków na ponad 1,6 miliona szczepień w Niemczech. Spahn powiedział, że zawieszenie dotyczy "zarówno pierwszych, jak i kolejnych szczepień". Dawki szczepionek będą na razie nadal przechowywane.

Według obliczeń dziennika "Welt", AstraZeneca dostarczyła do tej pory trzy miliony dawek szczepionki do Niemiec. Według Instytutu Roberta Kocha ponad 1,6 miliona z nich zostało zaszczepionych do niedzieli. Po ogłoszonym zaprzestaniu szczepień w niemieckich lodówkach powinno znajdować się ponad 1,4 miliona niezaszczepionych dawek.

Włochy: decyzję podjęto w ramach prewencji

W tym samym czasie decyzję o zawieszeniu stosowania preparatu firmy AstraZeneca przekazały władze Włoch.

W komunikacie Włoskiej Agencji Leków poinformowano, że decyzję podjęto w ramach prewencji. Włoska agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków. Jak zaznaczyła, jej decyzja jest zgodna z rozporządzeniami wydanymi w innych krajach Unii Europejskiej.

Dzień wcześniej ten sam włoski urząd zapewniał, że preparat jest bezpieczny. Tak odniósł się do tego, że w Piemoncie zawieszono w niedzielę stosowanie tej szczepionki z jednej z serii po tym, gdy po jej podaniu zmarł w mieście Biella 57-letni nauczyciel. Przypadek ten jest obecnie wyjaśniany, podobnie jak dwa wcześniejsze zgony, do których doszło na Sycylii. Zmarli tam po zaszczepieniu 43-letni żołnierz i 50-letni policjant.

Do zablokowania szczepień produktem tego koncernu doszło we Włoszech w dniu, gdy liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi przekroczyła dwa miliony. Zapowiedziano też znaczne przyspieszenie kampanii szczepień

Macron: decyzja EMA w sprawie AstraZeneki spodziewana jest we wtorek

Krótko po nich na taki sam krok zdecydowały się władze Francji. - Francja przestanie podawać szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca do czasu jej oceny przez Europejską Agencję Leków - przekazał prezydent kraju Emmanuel Macron.

Powiedział, że decyzja EMA w tej sprawie "spodziewana jest" we wtorek w godzinach popołudniowych. Prezydent dodał, że decyzja ta ma charakter zapobiegawczy, ma jednak nadzieję, że kampania szczepień preparatem AstraZeneca zostanie szybko wznowiona, o ile "pozwoli na to opinia europejskiego regulatora".

Macron zapowiedział ponadto, że francuski rząd w ciągu kilku najbliższych dni podejmie decyzję o ewentualnym nowym lockdownie.

Wcześniej kilka krajów innych zawiesiło szczepienia tym środkiem po zgłoszeniach dotyczących potencjalnych skutków ubocznych. Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca.

Hiszpania również zawiesza

Stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca zostało zawieszone również w Hiszpanii. Informację przekazała minister zdrowia tego kraju Carolina Darias. Wcześniej taką decyzję podjęło kilka wspólnot autonomicznych tego kraju, w tym Andaluzja i Katalonia.

Decyzja w sprawie wstrzymania szczepień zapadła podczas popołudniowego spotkania tak zwanej rady międzyterytorialnej odpowiedzialnej za szczepienia oraz walkę z epidemią koronawirusa.

Według informacji przekazanej przez ministerstwo zdrowia Hiszpanii spotkanie rady, w skład której wchodzi przedstawiciel ministerstwa zdrowia oraz reprezentanci służb sanitarnych poszczególnych regionów, zostało zwołane w poniedziałek w trybie pilnym.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: w Polsce szczepienia AstraZenecą są realizowane

Do sytuacji związanej z zawieszaniem przez kolejne kraje stosowania preparatu AstryZeneki odniósł się rzecznik polskiego Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Postępujemy zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca - powiedział.

- Na ponad pół miliona osób zaszczepionych szczepionką od AstraZeneki jest jedynie 0,36 procenta niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nie mamy żadnego przypadku zgonu - dodał.

Zapewnił, że specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych "na bieżąco analizują sytuację".

Dr Sutkowski: według obecnej wiedzy, nie ma podstaw, żeby podejmować decyzję o zawieszeniu szczepionki AstraZeneki

Decyzję niektórych państw w sprawie AstraZeneki komentował w TVN24 Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

- Moim zdaniem, na dzisiejszy stan wiedzy medycznej, a na tej należałoby opierać wszystkie działania, (...) nie ma podstaw, żeby podejmować taką decyzję. Wydaje mi się, że to jest decyzja, która jest motywowana przede wszystkim lękiem społecznym - powiedział. Zwracał uwagę, że decyzje należy podejmować na podstawie analiz. - Ale analiz nowych nie ma. Komuś trzeba uwierzyć - dodał.

Jak dodał Sutkowski, na podstawie dotychczasowych badań Europejskiej Agencji Leków i związanych z nią zespołów, nie ma na razie "związku przyczynowo-skutkowego, tylko jest związek czasowy" między szczepieniami a przypadkami zakrzepicy.

- Chcę przypomnieć, że w samych Stanach Zjednoczonych na zakrzepicę umiera rocznie około 100 tysięcy osób. Ten związek czasowy występuje, ale nie przyczynowo-skutkowy. Tak się na dziś wydaje - dodał prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Norweska Agencja Leków: przyjrzymy się dokładnie raportom o zakrzepach krwi

Norweska Agencja Leków poinformowała w poniedziałek, że zmarła kobieta, w wieku poniżej 50 lat, pracownica służby zdrowia, u której wystąpił ciężki przypadek zakrzepów krwi po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Jest to drugi w Norwegii przypadek śmiertelny związany z możliwymi skutkami ubocznymi tego preparatu. W Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo hospitalizowanych jest jeszcze dwóch pracowników służby zdrowia zaszczepionych środkiem AstraZeneki, u których również wystąpiły zakrzepy krwi. - Dokładnie przyjrzymy się raportom o zakrzepach krwi występujących po przyjęciu szczepionki. Prosimy, aby pracownicy służby zdrowia szybko zgłaszali takie przypadki - stwierdził dyrektor Norweskiej Agencji Leków Steinar Madsen. Według niego wszyscy pacjenci, którzy trafili z objawami zakrzepów byli wcześniej zdrowi i mieli podobny przebieg wystąpienia objawów. Zdiagnozowano u nich niski poziom płytek krwi, występowanie krwawień i skrzepów krwi. Na skórze widoczne były sińce. - Nie widzieliśmy wcześniej czegoś podobnego w przypadku innych szczepionek - podkreślił. Jak dodał, "istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych, jeśli od szczepienia minęło 14 dni".

W ostatnich dniach do Norweskiej Agencji Leków napłynęło około tysiąca zgłoszeń od osób, które podejrzewają, że wystąpiły u nich skutki uboczne po szczepieniu preparatem AstraZeneca. - W większości to łagodne objawy, koncentrujemy się na najcięższych przypadkach - stwierdził Madsen.

W czwartek norweski Instytut Zdrowia Publicznego wstrzymał szczepienia tym preparatem, powołując się na wcześniejszą decyzję władz Danii, które podejrzewają, że specyfik może wywoływać zakrzepy krwi.

WHO: nie ma na razie dowodów łączących "incydenty zdrowotne" ze szczepionką AstraZeneca

Jeszcze zanim o zawieszeniu stosowania preparatu poinformowały Niemcy, Włochy i Francja, głos w tej sprawie zabrała Światowa Organizacja Zdrowia. W oświadczeniu przysłanym agencji Reutera, odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.

"Na dziś nie ma żadnych dowodów, że incydenty zostały spowodowane przez szczepionkę. Ważne jest, by kampanie szczepień były kontynuowane, tak, byśmy mogli ratować życie i powstrzymać ciężką chorobę powodowaną przez wirusa" - stwierdził rzecznik organizacji Christian Lindmeier.

Dodał, że "gdy tylko WHO osiągnie pełną wiedzę" na temat tych przypadków i jeśli pojawią się informacje, które by zmieniły rekomendacje, zostanie to natychmiast zakomunikowane. "To normalne, że kraje sygnalizują potencjalne negatywne zdarzenia. Nie oznacza to, że są one związane ze szczepieniem, ale dobrą praktyką jest ich zbadanie" - napisał rzecznik.

Brytyjska agencja leków: nie ma związku między podawaniem szczepionki AstraZeneki a zakrzepami krwi

Wcześniej stanowisko w sprawie szczepienia preparatem firmy AstraZeneca zajęła brytyjska agencja do spraw regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA.

- Jesteśmy świadomi działań podejmowanych w Irlandii. Uważnie analizujemy doniesienia, ale biorąc pod uwagę dużą liczbę podanych dawek oraz częstotliwość, z jaką w sposób naturalny mogą powstawać zakrzepy krwi, dostępne dowody nie wskazują na to, że przyczyną jest szczepionka. Ludzie nadal powinni przyjmować tę szczepionkę przeciw COVID-19, jeśli zostaną poproszeni do szczepienia - powiedział Phil Bryan z działu bezpieczeństwa szczepionek w MHRA.

AstraZeneca odpowiada na doniesienia

W wydanym w niedzielę oświadczeniu AstraZeneca zapewniła, że przeanalizowała 17 milionów przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 preparatem jej produkcji. "Dogłębna analiza (tych danych) nie wykazała, by istniało zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich czy trombocytopenii niezależnie od grupy wiekowej, płci, partii podanej szczepionki czy kraju" - napisano.

30 grudnia 2020 roku Wielka Brytania, zgodnie z rekomendacją MHRA, jako pierwszy kraj na świecie dopuścił do użycia szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca, a na początku stycznia jako pierwszy zaczął jej podawanie.

