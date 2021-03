Europejska Agencja Leków o szczepionce AstraZeneki: obecnie nie ma wskazań, by powodowała zakrzepy

Zwróciliśmy się do ekspertów, by zbadali, czy podanie szczepionki AstraZeneki może mieć związek z przypadkami zakrzepicy - przekazała Emer Cooke z Europejskiej Agencji Leków. Poinformowała, że wyniki mamy poznać w czwartek. Na razie jednak - dodała - nie ma wskazań, by szczepienie było związane z zakrzepicą, a agencja jest przekonana o korzyściach płynących ze stosowania tego preparatu.