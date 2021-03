Zaufanie do szczepionki AstraZeneki. Wynik sondażu

Czasowe wstrzymanie przez kilkanaście państw stosowania szczepionki firmy AstraZeneca niemal nie wpłynęło na zaufanie Brytyjczyków do niej, ale zauważalnie osłabiło je w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech - wynika z sondażu ośrodka YouGov. We wszystkich wspomnianych państwach powrócono do stosowania tego preparatu.

77 procent Brytyjczyków, pytanych na początku zeszłego tygodnia przez brytyjski ośrodek badawczy YouGov uważa, że szczepionka AstraZeneca jest bardzo bezpieczna lub raczej bezpieczna, podczas gdy przeciwnego zdania było 9 procent ankietowanych.

W porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym trzy tygodnie wcześniej, odsetek osób uważających tę szczepionkę za bezpieczną spadł o 4 punkty procentowe, a za niebezpieczną - wzrósł o 4 punkty. Nadal jednak zaufanie do niej jest na porównywalnym poziomie z produktem Pfizera/BioNTech - zarówno w lutym, jak i w marcu za bezpieczną uznawało ją 79 procent badanych.

Spadł natomiast - z 65 procent do 50 procent - odsetek osób uważających, że szczepionka firmy Moderna jest bezpieczna, choć nie zwiększył się odsetek tych, którzy sądzą, że nie jest ona bezpieczna (5 procent). Zdania nie ma 44 procent.

To wynika między innymi z faktu, że w Wielkiej Brytanii szczepionka ta nie jest jeszcze używana, a nawet nie została jeszcze dopuszczona do stosowania.

Jak kraje Unii postrzegają bezpieczeństwo stosowania szczepionki AstraZeneki?

Wstrzymanie podawania szczepionki AstraZeneca wpłynęło natomiast na postrzeganie jej w pozostałych czterech krajach. Odsetek osób uważających ją za bardzo lub raczej bezpieczną w porównaniu z badaniem z lutego spadł w Niemczech z 43 do 32 procent, we Francji z 33 do 23 procent, we Włoszech z 54 do 36 procent, a w Hiszpanii z 59 do 38 procent. W podobnym stopniu we wszystkich tych krajach zwiększył się odsetek osób, które sądzą, że jest ona bardzo lub raczej niebezpieczna - obecnie wynosi on odpowiednio 55 procent, 61 procent, 43 procent i 52 procent.

W efekcie we wszystkich tych czterech krajach więcej jest osób, które uważają produkt firmy AstraZeneca za niebezpieczny niż bezpieczny, podczas gdy w lutym taka sytuacja była tylko we Francji. Wątpliwości co do bezpieczeństwa tej szczepionki nie przełożyły się w znaczący sposób na postrzeganie pozostałych - odsetek osób uważających preparaty Pfizera/BioNTech i Moderny za bezpieczne w poszczególnych krajach albo się nie zmienił, albo wzrósł między 1 a 3 punkty procent.

W każdym z tych czterech krajów odsetek osób uważających szczepionkę Pfizera/BioNTech za bezpieczną jest nadal niższy niż w Wielkiej Brytanii - w Niemczech jest to 66 procent, we Francji - 51 procent, we Włoszech - 68 proc.ent, a w Hiszpanii - 74 procent.

EMA: szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna i efektywna

W związku z podejrzeniami, jakoby szczepionka AstraZeneca zwiększała ryzyko zakrzepów krwi, na początku marca kilkanaście państw - w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania - wstrzymały jej stosowanie.

18 marca unijna Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że nie ma dowodów, by podawanie szczepionki zwiększało ryzyko, a korzyści z jej stosowania przewyższają ryzyka. Większość państw wznowiło po tym jej podawanie.

Wiele krajów z powrotem stosuje szczepionkę

Po tym stanowisku EMA wiele krajów, które wcześniej zawiesiły stosowanie preparatu, decyzję o wznowieniu szczepień nim podjęły między innymi Niemcy, Portugalia, Francja, Włochy, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Irlandia i Holandia.

W Hiszpanii nie tylko przywrócono stosowanie szczepionek AstraZeneki, ale tamtejszy resort zdrowia zaproponował w poniedziałek, aby maksymalny limit wiekowy dla szczepionki AstraZeneca wynosił 65 lat. Wskazały, że "docelowo mogą zostać zniesione wszelkie limity wiekowe".

Jednak władze zdrowotne Szwecji, Norwegii i Danii, już po ogłoszeniu stanowiska EMA, przekazały, że na razie nie podejmą decyzji o przywróceniu wstrzymanych szczepień przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca.

- Potrzebujemy kilku dni, aby przeanalizować opinię EMA i zdecydować, czy kontynuować szczepienia preparatem AstraZeneki - powiedział dyrektor szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson.

