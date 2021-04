EMA: korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneki znacznie przewyższają ryzyko

Komitet do spraw Bezpieczeństwa EMA doszedł dziś do wniosku, że przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki firmy AstraZeneca - przekazała w komunikacie Europejska Agencja Leków. Dodano, że ogólny stosunek korzyści płynących z preparatu AstraZeneca do ryzyka z nim związanego "pozostaje pozytywny".