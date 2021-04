Ekspert EMA o związku AstraZeneki z zakrzepami. "Co powoduje taką reakcję, tego nadal nie wiemy"

"Władze medyczne Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Światowa Organizacja Zdrowia uznały, że we wszystkich grupach wiekowych korzyści płynące z używania naszej szczepionki do ochrony ludzi przed śmiertelnym wirusem znacznie przewyższają ryzyka" - podkreśliła AstraZeneca w wydanym w odpowiedzi na te decyzje komunikacie.

"Co powoduje taką reakcję, tego nadal nie wiemy"

Marco Cavaleri, szef zespołu do spraw oceny szczepionek Europejskiej Agencji Leków (EMA), w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Il Messaggero" zwrócił uwagę, że proces pogłębionej analizy przypadków zakrzepicy po podaniu preparatu AstraZeneki jest "daleki od zakończenia". "W tym tygodniu zaczniemy przekazywać pewne wstępne opinie, ale trudno będzie nam wskazać limity wiekowe [osób przyjmujących szczepionkę-red.], tak jak zrobiły to niektóre państwa. Powód jest prosty - jako agencja regulacyjna musimy mieć bardzo precyzyjne informacje dotyczące stosunku korzyści i ryzyka" – tłumaczył.

Zapytany o to, czy można powiązać stany zakrzepowe z podaniem szczepionki, Cavaleri odparł, że "w mojej opinii możemy tak powiedzieć, to jasne, że jest to związane ze szczepionką". "Co powoduje taką reakcję, tego nadal nie wiemy. (…) Podsumowując: w ciągu następnych godzin powiemy, że związek istnieje, ale nadal staramy się zrozumieć, jak do niego dochodzi" – zaznaczył.