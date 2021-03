"Najlepsze co możesz zrobić dla siebie i nas wszystkich". Brytyjski i francuski premier zaszczepieni AstraZenecą

Boris Johnson otrzymał w piątek pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. "Zaszczepienie się jest najlepszym co możemy zrobić, by powrócić do życia, za którym tak bardzo tęsknimy" – napisał brytyjski premier na Twitterze. Wcześniej zastrzyk z preparatem tej samej firmy otrzymał premier Francji Jean Castex.

56-letni Boris Johnson otrzymał pierwszą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca w szpitalu św. Tomasza w Londynie. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że to ta sama placówka, na której oddział intensywnej terapii brytyjski premier trafił blisko rok temu w związku z poważnymi powikłaniami po zakażeniu koronawirusem.

- Dosłownie nic nie poczułem. Odbyło się to bardzo dobrze i bardzo szybko – powiedział dziennikarzom Johnson. – Gdy otrzymacie powiadomienie o tym, że możecie udać się na szczepienie, proszę zróbcie to. To najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, dla swojej rodziny i dla nas wszystkich – apelował do Brytyjczyków.

Brytyjski premier opublikował zdjęcie ze szczepienia na swoim profilu na Twitterze. "Zaszczepienie się jest najlepszym co możemy zrobić, by powrócić do życia, za którym tak bardzo tęsknimy" – napisał Johnson.

Premier Francji zaszczepiony

Wcześniej w piątek, także preparatem firmy AstraZeneca, zaszczepiony został premier Francji Jean Castex. Szczepienie szefa francuskiego rządu w szpitalu wojskowym Begin w Saint-Mande w departamencie Dolina Marny transmitowały na żywo francuskie stacje telewizyjne. - Nic nie czułem – stwierdził Jean Castex po zakończeniu zabiegu. Premier nie odczuł żadnych dolegliwości po szczepieniu i poddał się takim samym procedurom, jak wszyscy inni obywatele. Rozmawiał przed szczepieniem z lekarzem i wypełnił stosowny formularz – poinformowały służby prasowe.

Francuski minister zdrowia Olivier Veran poinformował w piątek, że Francja wznowi użycie preparatu AstraZeneca, ale dla osób powyżej 55. roku życia. Ma to związek z faktem, że rzadkie przypadki zakrzepów po szczepionce stwierdzono w tym kraju u osób młodszych. We Francji stwierdzono dotąd trzy takie przypadki.

55-letni premier Castex postanowił poddać się szczepieniu, aby przekonać osoby niechętne tym zabiegom, że szczepionka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, a szczepienia są niezbędne, aby zahamować pandemię.

WHO i EMA pozytywnie o szczepionce AstraZeneki

W piątek panel do spraw bezpieczeństwa Światowej Organizacji Zdrowia przekazał, że dostępne informację nie wykazują, by szczepionka firmy AstraZeneca zwiększała ryzyko stanów zakrzepowych. "Korzyści płynące ze szczepionki przewyższają ryzyko" – ocenili eksperci WHO.

Podobną opinię w czwartek wydała Europejska Agencja Leków (EMA), która orzekła, że wynaleziona w Oksfordzie szczepionka jest bezpieczna, skuteczna i nie powoduje zwiększonego ryzyka zakrzepów. Nie potrafiła jednak całkowicie wykluczyć związku rzadkich zaburzeń krzepnięcia krwi z preparatem.

