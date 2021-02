KE i BioNTech potwierdzają: 75 milionów dodatkowych dawek szczepionki w II kwartale dla Unii

"Współpracujemy z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić dostawy szczepionek Europejczykom" - napisała von der Leyen na Twitterze. Przekazała, że w drugim kwartale na rynek unijny trafi od tego producenta o 75 milionów dawek więcej. Łącznie w 2021 roku - poinformowała - będzie to 600 milionów dawek.

Dodał, że Pfizer/BioNTech "aby sprostać zwiększonemu światowemu popytowi, planuje wyprodukować dwa miliardy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 w 2021 roku". To wzrost o ponad 50 procent w stosunku do planowanego wcześniej 1,3 miliarda.

AstraZeneca dostarczy 40 milionów dawek w pierwszym kwartale

Łącznie w tym okresie AstraZeneca ma zapewnić 40 milionów dawek. To zaledwie połowa dostaw, do jakich pierwotnie w pierwszym kwartale 2021 roku zobowiązała się AstraZeneca. Pod koniec stycznia brytyjsko-szwedzka firma zapowiedziała, że zamiast zakontraktowanych na pierwszy kwartał 80 milionów dawek będzie w stanie dostarczyć tylko 31 milionów. Tłumaczyła to niższą od spodziewanej wydajnością jednej z fabryk.