Międzynarodowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że w ciągu ostatnich 50 lat dzięki szczepionkom uratowano 154 miliony istnień. Znaczna większość, czyli 101 milionów, to niemowlęta.

Dzięki szczepionkom co minutę można uratować sześć istnień - oceniła Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie badania opublikowanego w środę przez pismo naukowe The Lancet. W badaniu wzięto pod uwagę jedynie 14 chorób.