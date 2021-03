"Państwo izraelskie pokonuje koronawirusa". Połowa obywateli zaszczepiona dwiema dawkami

Ponad połowa populacji Izraela otrzymała już dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 – przekazał szef resortu zdrowia tego kraju Juli Edelstein. "Dzięki temu państwo izraelskie pokonuje koronawirusa. Pozostaje jedynie przestrzegać zasad, by on nie powrócił" – dodał minister we wpisie na Twitterze.

Dystrybucja szczepionki firmy Pfizer w Izraelu rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, a kwalifikowalność została rozszerzona na obywateli powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że do szczepień uprawnionych jest około 69 procent obywateli tego nieco ponad 9-milionowego państwa. Osoby, które otrzymają szczepionkę, są uważane za w pełni chronione tydzień po drugim zastrzyku.

W czwartek minister zdrowia Juli Edelstein przekazał, że ponad połowa populacji Izraela (50,07 procent) otrzymała już dwie dawki szczepionki, a jedną – 55,96 procent. Jak wynika z danych zgromadzonych przez portal Our World in Data, w Izraelu podano łącznie około 10 milionów dawek preparatu przeciw COVID-19. "Dzięki temu państwo izraelskie pokonuje koronawirusa. Pozostaje jedynie przestrzegać zasad, by on nie powrócił" – napisał szef resortu na Twitterze.

Osoby zaszczepione dwiema dawkami oraz około 8,7 procent populacji, która przeszła zakażenie koronawirusem i potencjalnie nabyła odporność, otrzymują tzw. zielone przepustki. Dzięki nim osoby te będą mogły korzystać z siłowni i basenów, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i religijnych, przebywać w hotelach i w synagogach.

Przedstawiciel resortu zdrowia Hezi Levi powiedział agencji Reutera, że szacuje się, iż cała populacja, która kwalifikuje się do szczepień, zostanie zaszczepiona do końca maja.

W Izraelu życie powraca do normy Shutterstock

Spadek zachorowań o 86 procent

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że od szczytu trzeciej fali pandemii COVID-19, który w Izraelu nadszedł w połowie stycznia 2021 roku, odnotowuje się średnio 86 procent przypadków koronawirusa mniej oraz 85 procent mniej śmierci związanych z zachorowaniem na COVID-19.

W środę w Izraelu przeprowadzono ponad 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa, które potwierdziły 470 nowych zakażeń. W całym kraju pod nadzorem służb sanitarnych jest około 13 tysięcy osób, które aktualnie przechodzą infekcję. Wśród nich 482 osoby wykazują ciężkie objawy choroby – przekazał "The Jerusalem Post".

Nowe restrykcje w Izraelu

Sukces kampanii szczepień oznacza, że mieszkańcy Izraela będą mogli obchodzić zbliżające się święta w znacznie łagodniejszych restrykcjach niż w zeszłym roku. W środę ministerstwo zdrowia wydało wytyczne dotyczące szczegółowych restrykcji.

Przewidują one, że w jednym miejscu na świeżym powietrzu może zebrać się do 50, natomiast w pomieszczeniu do 20 osób. Inne zasady dotyczącą miejsc kultu i ceremonii organizowanych dla osób posiadających "zieloną przepustkę".

Izrael skutecznie walczy z pandemią PAP/EPA/ATEF SAFADI

Zgodnie z tymi regułami, obiekty na świeżym powietrzu, które są w stanie pomieścić mniej niż 10 tysięcy osób, mogą zostać zapełnione w 75 procentach, ale zebranych nie może być więcej niż 3 tysiące. Większe obiekty mogą przyjąć 30 procent uczestników, ale nie więcej niż 5 tysięcy.

Jeżeli chodzi o zamknięte sale, to te, które przewidziane są dla mniej niż 5 tysięcy osób, będą mogły zostać zapełnione w 75 procentach. Liczba uczestników nie może jednak przekroczyć tysiąca. Wszystkie większe pomieszczenia mogą być wypełnione w 30 procentach przy założeniu, że maksymalnie może zgromadzić się w nich 3 tysiące osób.

Dzieci, które nie są objęte programem szczepień, będą mogły otrzymać tymczasową przepustkę po przeprowadzeniu szybkiego testu na obecność koronawirusa.

