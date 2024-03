Niezwykły przypadek medyczny opisuje w tym tygodniu "The Lancet Infectious Diseases". Jak czytamy pacjent z Niemiec przyjął w ciągu 29 miesięcy 217 dawek szczepionki, "celowo i z powodów prywatnych". W publikacji czasopisma podkreślono, że 62-letni mężczyzna zrobił to wbrew krajowym zaleceniom dotyczącym szczepień.

COVID-19. Przyjął 217 dawek, "nie zgłosił żadnych skutków ubocznych"

Według "The Lancet Infectious Diseases" pacjent "nie zgłosił żadnych skutków ubocznych" związanych ze szczepieniami. Jednak "w celu zbadania immunologicznych konsekwencji" tej wyjątkowej sytuacji naukowcy z Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra zaproponowali 62-latkowi badania, a ten wyraził zgodę na przekazanie informacji medycznych oraz oddanie do analizy krwi i śliny. Badania nie wykazały nieprawidłowości związanych z wielokrotnym zaszczepieniem. Co więcej, u mężczyzny nie wykryto żadnych oznak infekcji SARS-CoV-2, na co wskazują wielokrotnie ujemne wyniki testów.

Według raportu portalu gov.pl w Polsce do tej pory wykonano 58 544 998 szczepień (stan na 5 marca 2024). Liczba niepożądanych odczynów to 18 611. Wśród nich 85 proc. jest łagodnych - to ból, zaczerwienienie, lekki obrzęk ramienia w miejscu podania szczepionki, stany podgorączkowe lub gorączka ok. 38 stopni Celsjusza do trzech dni. Poważne działania niepożądane występują bardzo rzadko - informuje gov.pl.