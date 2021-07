Słowacja przekaże szczepionki Tajwanowi

Szczepionki przeciwko COVID-19 podarowane przez rząd Litwy mają dotrzeć do kraju we wrześniu. Drugim krajem w Europie, który zdecydował się na taki gest, jest Słowacja. Kraj przekaże Tajwanowi 10 tysięcy dawek.

Nie jest to pierwszy kraj, który zdecydował się na podobny gest. Do tej pory na Tajwan trafiło prawie sześć milionów szczepionek podarowanych przez Japonię i Stany Zjednoczone. Wczoraj do Tajpej przyleciała trzecia, milionowa transza szczepionek AstraZeneki z Japonii. Na podobny gest zdecydowała się Litwa, we wrześniu na Tajwan ma dotrzeć 20 tysięcy szczepionek z tego właśnie kraju.