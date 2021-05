"Z radością ogłaszamy, że Komisja Europejska zatwierdziła kontrakt". Chodzi o 1,8 mld dawek szczepionki

Komisja Europejska zakłada, że szczepionki z nowego kontraktu zostaną wykorzystane m.in. do "odświeżenia" reakcji immunologicznej już zaszczepionych dorosłych w wieku od 70 do 80 lat i na szczepienia dzieci.

Wartość kontraktu - według szacunkowych obliczeń agencji dpa - to około 35 mld euro. Cena jednej dawki to około 19,50 euro.

Szczepionka Pfizera może trafić do kolejnej grupy wiekowej

W tym tygodniu Europejska Agencja Leków r ozpoczęła prace nad wnioskiem o rozszerzenie autoryzacji szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech na osoby w grupie wiekowej 12-15 lat. Jeśli proces ewaluacji przebiegnie zgodnie z planowanym harmonogramem, to decyzja zostanie ogłoszona w czerwcu.

"Obecnie szczepionka jest dopuszczona do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych.(...) Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA przeprowadzi przyspieszoną ocenę danych przedłożonych przez firmę wprowadzającą do obrotu (ten preparat). Opinia CHMP zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną prawnie wiążącą decyzję obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich UE" - czytamy w oświadczeniu przekazanym przedstawicielom mediów w poniedziałek.