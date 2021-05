Unia chce przekazać uboższym krajom 100 milionów szczepionek. "Należy przejąć kontrolę nad pandemią"

Unia Europejska chce przekazać co najmniej 100 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19 uboższym państwom świata do końca tego roku – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W piątek w Rzymie rozpoczął się Globalny Szczyt na temat Zdrowia z udziałem liderów państw G20 oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

Wspólnota "zamierza przekazać co najmniej 100 milionów dawek szczepionki krajom o niskim i średnim dochodzie narodowym przed końcem 2021 roku" - mówiła Ursula von der Leyen w trakcie rozpoczynającego się Globalnego Szczytu na temat Zdrowia w Rzymie.

Należy "wszędzie przejąć kontrolę nad pandemią, zapewnić, by szczepionki zostały podane wszystkim i wszędzie dzięki eksportowi i dzieleniu się zdolnościami produkcyjnymi" - mówiła von der Leyen na początku spotkania.

W jednodniowych obradach w Rzymie, stacjonarnych i zdalnych, uczestniczą przedstawiciele G20, do której należą państwa z kilku kontynentów oraz Unia Europejska, reprezentowana między innymi przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Gospodarzem obrad jest premier stojących obecnie na czele G20 Włoch Mario Draghi.

"Świat musi być lepiej przygotowany na pandemie w przyszłości"

Główny temat dyskusji to globalna odpowiedź na pandemię. Szefowa KE oświadczyła przed rzymskim szczytem, że "świat musi być lepiej przygotowany na pandemie w przyszłości". - Musimy wyciągnąć z tego lekcję, a wszystkie kraje muszą lepiej pracować razem, by poprawić globalne bezpieczeństwo zdrowotne - stwierdziła Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ogłosiła, że w Deklaracji Rzymskiej, która zostanie wydana na zakończenie obrad, ich uczestnicy zobowiążą się do inwestowania w zdrowie i pracowników ochrony zdrowia. Zaznaczyła, że pracują oni podczas pandemii, nieustannie ratując życie ludzi. - Pierwszą lekcją, jaką wyciągnęliśmy z pandemii, jest to, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem i jak rządzący muszą współpracować z naukowcami, ekspertami, pracownikami służby zdrowia, firmami farmaceutycznymi i oczywiście ze społeczeństwem obywatelskim - podkreśliła przewodnicząca Komisji.

Jak zaznaczyła, "nie możemy nigdy zapominać o wspólnocie naukowej". - Jeśli dziś mamy nadzieję, to zawdzięczamy ją mężczyznom i kobietom, którzy poświęcili życie nauce - oświadczyła.

"Zaszczepić świat i to błyskawicznie"

Gospodarz obrad premier Włoch Mario Draghi mówił, że trzeba "zaszczepić świat i to błyskawicznie".

Wskazał na znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu pandemii. - Naszym priorytetem w przygotowaniach do następnej pandemii jest pokonanie tej obecnej - ocenił.

- Z uczestnikami obrad zastanowimy się, co poszło źle - dodał szef włoskiego rządu.

Światowi liderzy o zdrowiu

Zauważa się, że Unia Europejska jest gotowa wspierać wysyłanie szczepionek do krajów ubogich w cenie minimalnej i pomóc w ich produkcji w Afryce poprzez zapewnienie niezbędnej technologii. Na razie, jak zaznaczyła przed szczytem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do Afryki wysłano około 18 milionów dawek zamiast 66 mln przewidywanych w ramach programu Covax.