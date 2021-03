Szczepią na dużą skalę, spada im liczba zakażeń, czyli historia sukcesu trzech krajów

Statystyki potwierdzają, że w krajach, gdzie przeprowadza się najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 na 100 mieszkańców, liczba zakażeń koronawirusem spada. Jak na tle Izraela, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, czyli krajów, które przodują pod względem podanych dawek szczepionki, wypada Unia Europejska, w tym Polska? Odpowiedź przynoszą dane portalu Our World in Data, zebrane przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Jak skala zaszczepienia populacji danego państwa przekłada się na sytuację epidemiczną w tym kraju? Według danych portalu Our World in Data, publikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w krajach, gdzie przeprowadza się najwięcej szczepień, liczba zakażeń zaczyna spadać. Dobrze widać to na przykładzie Izraela, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Ilustruje to wykres pokazujący średnią dzienną zakażeń z siedmiu kolejnych dni w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkańców w tych krajach, w porównaniu z Unią Europejską jako całością oraz z Polską.