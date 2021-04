EMA pozostaje zdania, że ​​korzyści w zapobieganiu COVID-19 płynące ze stosowania szczepionki Johnson & Johnson przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych - oświadczyła Europejska Agencja Leków. Zaznaczyła przy tym, że pracuje nad oceną preparatu i spodziewa się wydać rekomendacje w przyszłym tygodniu. We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zdecydowały o czasowym wstrzymaniu szczepień tym preparatem w USA ze względu na pojedyncze przypadki zakrzepów.

We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie w USA szczepień z użyciem produktu tej firmy z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. Firma Johnson & Johnson zapewniła, że ściśle współpracuje z agencjami. Podkreśliła, że nie potwierdzono na razie wyraźnego i bezpośredniego związku przyczynowego między podaniem szczepionki a pojawieniem się zakrzepów krwi.

EMA: rekomendacje wobec szczepionki Johnson & Johnson w przyszłym tygodniu

EMA przekazała, że "przyspiesza ocenę" preparatu i "spodziewa się wydać zalecenie w przyszłym tygodniu". "Chociaż przegląd jest w toku, EMA pozostaje zdania, że ​​korzyści w zapobieganiu COVID-19 płynące ze szczepionki przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych" - napisano. Dodano, że "opinie naukowe Agencji dostarczają państwom członkowskim UE informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w sprawie stosowania szczepionek w ich krajowych programach szczepień".

Szczepionka na koronawirusa od Johnson & Johnson

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w Unii Europejskiej szczepionek przeciw COVID-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce – można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.