Szczepienia przeciw COVID-19. EMA i ECDC: pełne zaszczepienie jest kluczem

Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały w środę wspólne oświadczenie w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Oceniły, że "pełne szczepienie jest kluczem do ochrony" przed poważnym przebiegiem COVID-19. Zachęcają też osoby kwalifikujące się do szczepienia przeciw koronawirusowi - a które jeszcze nie przyjęły preparatu - by zaszczepiły się w zalecanym harmonogramie.