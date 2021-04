Na wysokościach, dronami, nawet na reniferach. Tak dostarcza się szczepionki

Co roku szczepienia ochronne ratują życie milionom osób. To jedno z najbardziej opłacalnych działań prewencyjnych przy ochronie zdrowia. Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęło już co najmniej 150 krajów. W tym czasie dziesiątki państw na świecie walczą z innymi chorobami, przeciwko którym szczepione są głównie dzieci. To między innymi powodujący paraliż wirus polio, odra, która może przyczynić się do obrzęku mózgu i ślepoty, czy tężec, który może wywołać u dzieci skurcze mięśni oraz trudności w jedzeniu i oddychaniu.