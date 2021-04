Szef BioNTechu o konieczności trzeciej dawki, "aby podnieść odporność do blisko stu procent"

Skuteczność szczepionki produkowanej przez BioNTech i Pfizera spada do 91 procent po pół roku od jej podania - oświadczył w środę założyciel i szef firmy BioNTech Ugur Sahin. Dlatego - jak poinformował - potrzebny będzie trzeci zastrzyk, aby podnieść odporność do blisko 100 procent. Sahin zasugerował też, że Europa może osiągnąć odporność stadną do lipca, a najpóźniej sierpnia.