"Krok do przodu w sprawie szczepionek". AstraZeneca zwiększa dostawę do Unii

Jak poinformowała przewodnicząca KE, AstraZeneca rozpocznie dostarczanie szczepionek o tydzień wcześniej niż planowano. To - napisała - "krok w przód w sprawie szczepionek". "Firma zwiększy też swoje możliwości produkcyjne w Europie" - dodała von der Leyen.

40 milionów to połowa dostaw, do jakich pierwotnie w pierwszym kwartale 2021 roku zobowiązała się AstraZeneca. Pod koniec stycznia brytyjsko-szwedzka firma zapowiedziała, że zamiast zakontraktowanych na pierwszy kwartał 80 milionów dawek będzie w stanie dostarczyć tylko 31 milionów. Tłumaczyła to niższą od spodziewanej wydajnością jednej z fabryk.