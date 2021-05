"Znakomita skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki u dzieci w wieku 12-15 lat". EMA ma podjąć decyzję

Powołał się przy tym na badania opublikowane przez "New England Journal od Medicine". Objęto nimi 2260 dzieci w wieku 12-15 lat, połowa z nich otrzymała szczepionkę Pfizera i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, a pozostali jedynie placebo. Podobnie jak w innych grupach wiekowych preparat ten wykazuje wysoką skuteczność oraz korzystny profil ewentualnych działań niepożądanych – stwierdzili autorzy badania w artykule "Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Vaccine in Adolescents". Dodali, że wśród nastolatków w wieku 12-15 lat odpowiedź immunologiczna jest nawet większa niż u dorosłych.