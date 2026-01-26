Ciało 24-latka wróciło do kraju. To szansa na nowy etap

Trump podpisał Kartę Rady Pokoju Źródło: Reuters

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek o odzyskaniu ciała Raniego Gwiliego - policjanta, który zginął podczas ataku Hamasu 7 października 2023 r. Jego ciało zostało porwane do Strefy Gazy. Gwili był ostatnim z 251 uprowadzonych wówczas zakładników.

Gwili służył w jednostce specjalnej izraelskiej policji. W dniu ataku Hamasu był na urlopie zdrowotnym po wypadku motocyklowym, miał wkrótce przejść operację.

Na wieść o ataku Gwili, mimo apeli rodziny, pojechał do jednego z napadniętych przygranicznych kibuców, by pomóc w obronie. Zginął podczas walk, a terroryści wywieźli jego zwłoki do Strefy Gazy.

Rani Gwili, ostatni zakładnik zwrócony Izraelowi przez Hamas ze Strefy Gazy Źródło: Reuters

Prezydent Izraela Jicchak Herzog opublikował nagranie, na którym odpina ze swojej marynarki symboliczną przypinkę i rozmawia z rodziną zakładnika.

Hamas również opublikował swoje stanowisko. "Identyfikacja ostatniego jeńca izraelskiego potwierdza nasze zaangażowanie w zawieszenie broni" - napisali w oświadczeniu.

Herzog

Co z drugą fazą porozumienia w Strefie Gazy?

Zawieszenie broni w Strefie Gazy obowiązuje od 10 października 2025 roku, a USA ogłosiły już rozpoczęcie drugiej fazy porozumienia i naciskają na jej szybkie wdrożenie. Według mediów strona izraelska uzależniała realizację kolejnych punktów od odzyskania ciała ostatniego zakładnika. Drugi etap umowy zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu, stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują ponad połowę Strefy Gazy i przekazanie władzy nad tym terytorium niezależnemu palestyńskiemu samorządowi pod nadzorem międzynarodowym w ramach Rady Pokoju Donalda Trumpa

Nowo otwarte przejście graniczne w Rafah Źródło: AFP

Wcześniej, w nocy z niedzieli na poniedziałek, Izrael poinformował o częściowym otworzeniu przejścia granicznego w Rafah. Przejście to łączy Strefę Gazy z Egiptem i jest jedyną opcją dostania się z i do tego regionu. Dopuszczanie ruchu osobowego na przejściu uzależnione było przez Izrael właśnie od zakończenia operacji mającej na celu zlokalizowanie ciała Gwiliego.

Mimo rozejmu niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które według wojska są wymierzone w terrorystów. W niedzielę w izraelskich uderzeniach zginęło troje Palestyńczyków, a od wejścia w życie porozumienia - 486, przekazało w poniedziałek kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy.

251 jeńców

Napaść na Izrael w 2023 roku rozpoczęła wojnę tego państwa z Hamasem. Hamas zabił ok. 1200 osób. Terroryści porwali też 251 zakładników. 158 uprowadzonych wtedy osób zostało uwolnionych (głównie w ramach wymian towarzyszących kolejnym rozejmom), ośmiu zakładników odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 85 porwanych, którzy zginęli w niewoli lub podczas ataku 7 października. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed tą datą i wydał zwłoki dwóch żołnierzy, uprowadzonych w 2014 i 2015 r.

Ostatnich 20 żywych zakładników zostało zwolnionych po zawarciu obowiązującego porozumienia. Później Hamas przekazał 27 ciał zabitych.

Odnalezienie szczątków Gwiliego oznacza, że po raz pierwszy od 2014 r. na terenie Strefy Gazy nie ma żadnego izraelskiego zakładnika lub jego ciała.

Według lokalnych władz Strefy Gazy w konflikcie zginęło ponad 71,6 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia informowała o śmierci 471 żołnierzy.

