Szczątki ciał ofiar katastrofy dotarły na Ukrainę

- Próbujemy odczytać czarne skrzynki tutaj, w Iranie. W przeciwnym razie mamy do wyboru Ukrainę i Francję, ale jak dotąd nie podjęto żadnej decyzji o wysłaniu ich do innego kraju - powiedział IRNA Hassan Rezaifar, dyrektor odpowiedzialny za dochodzenie w sprawie wypadków w irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego.

IRNA zaprzeczyła tym samym informacjom innej irańskiej agencji - Tasnim, która w sobotę przekazała, że władze Iranu zgodziły się, by eksperci z Francji, Kanady i USA przeanalizowali dane z czarnych skrzynek samolotu, które w tym celu miały zostać wysłane na Ukrainę.

W piątek premier Kanady Justin Trudeau wezwał Iran do przekazania Francji rejestratorów lotu z zestrzelonego nad Teheranem samolotu. Jak powiedział, kraj ten jest odpowiednim miejscem, by poddać analizie zniszczone czarne skrzynki.

Uroczystości na lotnisku

Po wylądowaniu samolotu wojskowego w Boryspolu ciała ofiar przewieziono do terminala B miejscowego lotniska, gdzie zaplanowano prywatną uroczystość pożegnalną dla rodzin. Wezmą w niej też udział pracownicy linii Ukrainian International Airlines, do których należała zestrzelona maszyna. Później terminal zostanie otwarty dla wszystkich, którzy zechcą pożegnać ofiary katastrofy. Ceremonia potrwa do wieczora w niedzielę.