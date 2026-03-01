Niemal 200 rakiet i ponad 500 dronów. Ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych po nalotach na ZEA

Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie Źródło: Reuters

W sobotę Izrael i USA zaatakowały cele w Iranie. Reżim odpowiedział atakami na bazy wojskowe USA i kilka innych krajów w regionie. W nalotach na Zjednoczone Emiraty Arabskie ucierpiały między innymi Dubaj i Abu Zabi.

Iran wystrzelił od soboty w kierunku ZEA 165 pocisków balistycznych, 541 dronów i 2 pociski manewrujące - poinformowało ministerstwo obrony tego kraju w oświadczeniu. Według resortu większość pocisków została przechwycona, ale 35 dronów uderzyło w cele. W sumie - według bilansu podanego w niedzielę po południu - trzy osoby zginęły, a 58 zostało rannych.

Na lotnisku w Abu Zabi, stolicy ZEA, wskutek uderzenia drona zginęła jedna osoba, a siedem odniosło obrażenia. Kolejne dwie osoby, w tym dziecko, zostały ranne z powodu spadających fragmentów bezzałogowca przechwyconego koło kompleksu wieżowców Etihad Towers. Według agencji Reuters, odłamki drona uderzyły matkę z dzieckiem. Budynek ten mieści biura izraelskiej ambasady oraz misji dyplomatycznych innych krajów.

"Władze Abu Zabi zajmują się incydentem związanym z upadkiem szczątków drona, który został przechwycony przez systemy obrony powietrznej i spadł na elewację jednego z budynków wież Etihad. W wyniku tego zdarzenia kobieta i jej dziecko odnieśli niewielkie obrażenia, a także poniesione zostały niewielkie straty materialne" - napisało w poście na platformie X biuro prasowe miasta.

Niespokojnie jest też w Dubaju. Sytuację tam relacjonował w TVN24 obecny na miejscu dziennikarz sportowy Michał Samulski.

Doradca prezydenta apeluje: opamiętajcie się

Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz skomentował w niedzielę irańskie ataki na państwa regionu. - Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - powiedział. - Opamiętajcie się (…) i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.

Atak na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie, między innymi w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.

