Świat

Niemal 200 rakiet i ponad 500 dronów. Ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych po nalotach na ZEA

Abu Zabi (01.03.2026)
Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie
Źródło: Reuters
Trzy osoby zginęły, a 58 zostało rannych w wyniku irańskiego ostrzału Zjednoczonych Emiratów Arabskie - to najnowszy bilans podany przez władze tego kraju. Reżim w Teheranie wystrzelił od soboty kilkaset dronów i rakiet w kierunku ZEA. Większość została przechwycona, ale część uderzyła w cele.

W sobotę Izrael i USA zaatakowały cele w Iranie. Reżim odpowiedział atakami na bazy wojskowe USA i kilka innych krajów w regionie. W nalotach na Zjednoczone Emiraty Arabskie ucierpiały między innymi Dubaj i Abu Zabi.

Iran wystrzelił od soboty w kierunku ZEA 165 pocisków balistycznych, 541 dronów i 2 pociski manewrujące - poinformowało ministerstwo obrony tego kraju w oświadczeniu. Według resortu większość pocisków została przechwycona, ale 35 dronów uderzyło w cele. W sumie - według bilansu podanego w niedzielę po południu - trzy osoby zginęły, a 58 zostało rannych.

Na lotnisku w Abu Zabi, stolicy ZEA, wskutek uderzenia drona zginęła jedna osoba, a siedem odniosło obrażenia. Kolejne dwie osoby, w tym dziecko, zostały ranne z powodu spadających fragmentów bezzałogowca przechwyconego koło kompleksu wieżowców Etihad Towers. Według agencji Reuters, odłamki drona uderzyły matkę z dzieckiem. Budynek ten mieści biura izraelskiej ambasady oraz misji dyplomatycznych innych krajów.

RELACJA W TVN24.PL: Sytuacja w Iranie i wokół niego >>>

"Władze Abu Zabi zajmują się incydentem związanym z upadkiem szczątków drona, który został przechwycony przez systemy obrony powietrznej i spadł na elewację jednego z budynków wież Etihad. W wyniku tego zdarzenia kobieta i jej dziecko odnieśli niewielkie obrażenia, a także poniesione zostały niewielkie straty materialne" - napisało w poście na platformie X biuro prasowe miasta.

Niespokojnie jest też w Dubaju. Sytuację tam relacjonował w TVN24 obecny na miejscu dziennikarz sportowy Michał Samulski.

>> Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

>> Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju

Doradca prezydenta apeluje: opamiętajcie się

Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz skomentował w niedzielę irańskie ataki na państwa regionu. - Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - powiedział. - Opamiętajcie się (…) i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.

Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
BIZNES
Ali Chamenei
Ali Chamenei został zabity. Iran potwierdza
dubaj lotnisko sklej
Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

Atak na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie, między innymi w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.

OGLĄDAJ: "Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?
Irańczycy

"Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?

Irańczycy
Opracowali Adrian Wróbel i Filip Czerwiński/akr

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Zjednoczone Emiraty ArabskieDronyIranUSAIzraelKonflikty zbrojne IranuRelacje Iran - Izrael
