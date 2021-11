Wiceprezydent USA i szef amerykańskiej dyplomacji o sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy

- Uważam, że reżim Łukaszenki jest zaangażowany w bardzo niepokojące działania. Dyskutowaliśmy o tym z prezydentem Macronem i uwaga świata i jego liderów są skierowane na to, co się tam dzieje - dodała. Nie odniosła się do zasugerowanych przez francuskiego dziennikarza porównań z sytuacją na polskiej granicy z kryzysem na południowej granicy USA.

Wiele tematów rozmowy z prezydentem Francji

- Nie poruszaliśmy tego tematu, bo nie temu poświęcona jest ta podróż. Dyskutowaliśmy na temat problemów, które są przed nami - powiedziała Harris. Dodała, że jej obecność we Francji świadczy o wadze, jaką USA przywiązują do pielęgnowania relacji z sojusznikami w Europie i zaznaczyła, że nie można brać ich za pewnik.

Blinken: USA rozważają użycie "różnych narzędzi" w odpowiedzi na działania Białorusi

- Nie wiem, jakie stoją za tym intencje, nie wiem, co siedzi w umyśle prezydenta Putina (...) ale widzieliśmy w przeszłości, jak Rosja zmasowała wojska przy granicy, stwierdziła, że została sprowokowana przez Ukrainę i przeprowadziła inwazję, w gruncie rzeczy robiąc to, co sobie zaplanowała (...) więc to prowokuje obawy o powtórkę z 2014 roku - powiedział sekretarz stanu USA. Zaznaczył, że taki scenariusz byłby poważnym błędem Rosji, a Waszyngton blisko koordynuje swoje podejście z sojusznikami w Europie.