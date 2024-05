Ambasador RP w Bratysławie: to jeden z powodów, dla których Czaputova nie ubiegała się o drugą kadencję

Życie polityczne na Słowacji od lat cechuje bardzo wysoki poziom emocji - powiedział w TVN24 ambasador RP w Bratysławie Maciej Ruczaj. Mówił też o szczegółach dotyczących napastnika, który strzelał w środę do premiera Roberta Ficy. Jak ocenił, jest to "raczej osoba o skomplikowanej osobowości".

Robert Fico został kilkukrotnie postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova na Słowacji

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Premiera przetransportowano smigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy

Wicepremier Robert Kalinak przekazał w czwartek, że "lekarzom udało się ustabilizować premiera"

Zamachowiec został zatrzymany. Według mediów to 71-letni pisarz pracujący w firmie ochroniarskiej

Przywódcy z całego świata wyrażają skrajne oburzenie zamachem

Ambasador Polski w Bratysławie Maciej Ruczaj przekazał na antenie TVN24 szczegóły dotyczące napastnika, który strzelał w środę do premiera Roberta Ficy. - Ten człowiek przebywa - z tego, co wiem - w areszcie, nie mam informacji, gdzie. Pojawiło się w mediach społecznościowych takie krótkie wideo, które podobno powstało już po jego aresztowaniu. Jest troszeczkę zagadkowe, jak ono trafiło do mediów - stwierdził. - Mówi się, że ten zamach przygotowywał od miesiąca i że jest przeciwny polityce obecnego rządu, natomiast podejrzewam, że po posiedzeniu rządu może dowiemy się więcej - dodał.

Ambasador RP w Bratysławie Maciej Ruczaj Piotr Nowak/PAP

Ruczaj zaakcentował to, co mówił w środę wieczorem na konferencji prasowej słowacki minister spraw wewnętrznych. - Bardzo mocno apelował o uspokojenie nastrojów i niewykorzystywanie tej bardzo skrajnej sytuacji na tyle, na ile to możliwe, do jakiś politycznych konfliktów. Miejmy nadzieję, że scena polityczna na Słowacji, w tym bardzo krytycznym momencie, właśnie to przesłanie weźmie sobie do serca - dodał.

"Życie polityczne na Słowacji od lat cechuje bardzo wysoki poziom emocji"

Ambasador Polski w Bratysławie przyznał, że "życie polityczne na Słowacji od lat cechuje bardzo wysoki poziom emocji". - Te oczywiście z jednej strony przejawiają się w takiej pełni brutalności życia politycznego. Tutaj wspomnę, że to był jeden z powodów, który podała pani prezydent Zuzana Czaputova, kiedy tłumaczyła, dlaczego nie będzie ubiegała się o drugą kadencję - mówił.

- Ten nowy rząd Roberta Ficy bardzo mocno akcentował aspekt rozliczenia poprzedniej ekipy, wprowadzenia zasadniczych zmian w państwie, takie jego oczyszczenie. To z drugiej strony wywoływało oczywiście bardzo ostrą odpowiedź środowisk opozycyjnych - zwracał uwagę.

Słowacki parlament Vaclav Salek/CTK/PAP/EPA

Ruczaj mówił też, że "Słowacja ma pewne doświadczenia z morderstwami, które miały jakiś kontekst polityczny albo prowadziły do politycznych rezultatów", wskazując na zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej w 2018 roku. - Doprowadziło to do upadku poprzedniego rządu Roberta Ficy - powiedział.

Ambasador zwrócił też uwagę na strzelaninę w Bratysławie w 2022 roku. - Zamachowiec najpierw - z tego, co wiadomo - zamierzał zabić ówczesnego premiera Eduarda Hegera, a ponieważ to mu się nie udało, więc wtedy zaatakował przed klubem Teplaren - dodał.

Ambasador RP w Bratysławie: życie polityczne na Słowacji od lat cechuje bardzo wysoki poziom emocji TVN24

- Tutaj wygląda na to, że może chodzić o podobną osobę ze skłonnością do jakiejś radykalizacji politycznej, wielowektorowej, ponieważ z informacji, które pojawiają się o tym wczorajszym zamachowcu, wynika, że miał (napastnik - red.) taką bardzo szeroką skalę poglądów. W przeszłości zgłaszał swój akces czy poparcie dla paramilitarnej prorosyjskiej grupy, potem znowu protestował przeciwko działaniom obecnego rządu. To jest raczej jakaś osoba o skomplikowanej osobowości - zaznaczył Ruczaj.

