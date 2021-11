Szef unijnej dyplomacji "o cynizmie białoruskiego reżimu", który podsyca kryzys na granicach

Unia: reżim Łukaszenki lekceważy podstawowe prawa człowieka

"Nie tylko łamie on prawo międzynarodowe, ale także lekceważy podstawowe prawa człowieka, do których przestrzegania zobowiązała się Białoruś. Takie nieludzkie działania wymagają silnej międzynarodowej reakcji i współpracy, aby pociągnąć białoruski reżim do odpowiedzialności za te naruszenia. Organizacjom międzynarodowym należy zapewnić natychmiastowy i nieograniczony dostęp do osób (przebywających na Białorusi) w celu udzielenia im pomocy humanitarnej" - podkreśliła Unia, wyrażając jednocześnie solidarność z "państwami członkowskimi dotkniętymi tym hybrydowym atakiem".