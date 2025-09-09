Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił

rosyjscy zolnierze 09042025 01
Żołnierze sił ukraińskich na pozycjach w obwodzie donieckim
Źródło: Reuters
Rosyjska armia zmienia dyslokację niektórych jednostek na wschodzie i południu Ukrainy, szykując się do ofensywy w Donbasie; tak dużego przegrupowania nie było od dawna; może to oznaczać przygotowywanie dużej operacji - ocenia ukraiński analityk Mychajło Liuksikow.
Kluczowe fakty:
  • W ostatnich tygodniach w ukraińskich i zachodnich mediach pojawiły się informacje o koncentracji rosyjskich jednostek w Donbasie.
  • Ruch sił rosyjskich może wskazywać na przygotowywanie dużej operacji zaczepnej w obwodzie donieckim.
  • Jej celem miałoby być zajęcie tej części obwodu, która nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

- Tak dużego przegrupowania sił nie było od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy ono jednostek wojsk powietrznodesantowych i piechoty morskiej, to wniosek o przygotowaniu dużej operacji nasuwa się sam – mówi Mychajło Liuksikow, redaktor naczelny Ukraińskiego Portalu Militarnego.

Portal ten napisał, że Rosja planuje wykorzystać swoje ugrupowanie wojsk na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim do tak zwanego decydującego przełomu z wykorzystaniem dużej liczby żołnierzy i sprzętu.

Trwa przemieszczanie poszczególnych brygad

Przerzut wojsk miał dotyczyć m.in. rosyjskich brygad piechoty morskiej: 40. i 155., 177. pułku piechoty morskiej Flotylli Kaspijskiej, elementów 76. Dywizji Desantowo-Szturmowej, 11. brygady wojsk powietrznodesantowych, a także 70. pułku strzelców zmotoryzowanych.

Jednostki te kierowały się w okolice Dobropilla, Pokrowska i Konstantynówki, aby zintensyfikować działania ofensywne. Równocześnie, wobec zmiany dyslokacji sił, zmniejszyła się aktywność rosyjskich jednostek na kierunkach sumskim, charkowskim i chersońskim.

Według eksperta wojskowego grupy Informacyjny Sprzeciw, Ołeksandra Kowałenki, obecnie trwa przemieszczanie poszczególnych brygad, ale nie całych armii.

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny

- W latach 2022-2023 mowa była o setkach tysięcy rosyjskich rezerwistów gdzieś za Uralem. Ale obecnie Rosja takich zasobów nie ma. Moskwa stara się mobilizować więcej ludzi niż traci, aby utrzymać obecny potencjał. Jednak nie da się tak po prostu znaleźć dodatkowych 100 tysięcy żołnierzy - mówi ekspert.

Wojna pozycyjna

Od przełomu 2022 i 2023 roku walki na froncie ukraińskim mają charakter wojny pozycyjnej. Działania ofensywne mają stosunkowo niewielki zasięg i nie przynoszą żadnej ze stron dużych korzyści terytorialnych. Jak wynika z danych strony ukraińskiej, w 2025 roku, w czasie trzech miesięcy: czerwca, lipca i sierpnia, rosyjska armia zajęła obszar o powierzchni 1574 kilometrów kwadratowych, nie opanowując przy tym żadnego większego ośrodka miejskiego.

Na większości odcinków linii frontu sytuacja jest dość stabilna. Nie dotyczy to jednak tych obszarów, które znajdują się na terenie Donbasu, obwodów donieckiego i ługańskiego oraz części obwodu charkowskiego.

1293. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie
1293. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie
Źródło: PAP

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na odcinku pokrowskim, gdzie rosyjska armia dąży do okrążenia i zdobycia miasta Pokrowsk - o czym poinformował w mediach społecznościowych dowódca armii ukraińskiej, generał Ołeksandr Syrski.

"Na kierunku pokrowskim Rosjanie skoncentrowali główne wysiłki i stworzyli największe zgrupowanie uderzeniowe, które stara się przełamać naszą obronę" - napisał Syrski na Telegramie. Podkreślił, że ukraińska armia prowadzi aktywne działania obronne, co pozwoliło na odzyskanie kontroli nad częścią terenu w pobliżu Pokrowska i Dobropilla.

"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"

Ukraińskie jednostki na kierunku pokrowskim mają otrzymać także dodatkowe wsparcie w postaci dronów i systemów walki radioelektronicznej. Rosyjski wyłom na wschód od Dobropilla, będący prawdopodobnie największym sukcesem ofensywnym sił inwazyjnych w tym roku, został faktycznie zlikwidowany.

Walki na styku dwóch kierunków operacyjnych

Rosyjska armia prowadzi aktywne działania ofensywne na pograniczu obwodów charkowskiego i ługańskiego, dążąc do okrążenia i zajęcia miasta Kupiańsk, będącego siedzibą władz rejonowych i ważnym węzłem transportowym. Na początku września strona rosyjska opublikowała zdjęcia przedstawiające rosyjskich żołnierzy z flagami, wykonane rzekomo w centrum tego miasta. Jednak zdaniem ukraińskiego projektu DeepState, monitorującego sytuację na froncie, większość Kupiańska pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich.

Intensywne walki trwają także o Las Sieriebrianski, położony na styku dwóch kierunków operacyjnych: łymańskiego i siwerskiego. W sierpniu siły rosyjskie były w stanie przesunąć w tym miejscu linię frontu na swoją korzyść miejscami nawet o trzy kilometry. Ewentualne większe przełamanie ukraińskich linii obronnych w tym rejonie mogłoby stworzyć zagrożenie dla miast Łyman i Siwersk.

Istotnym punktem rosyjskiej aktywności jest również rejon miast Czasiw Jar i Konstantynówka. Ta ostatnia miejscowość jest, obok Pokrowska, jednym z najistotniejszych celów rosyjskich działań ofensywnych. Miasto pozostaje w okrążeniu z trzech stron i jest ostrzeliwane ze znaczną częstotliwością, zarówno przez artylerię, jak i z użyciem dronów oraz bomb kierowanych.

Ostrzeżenie przed ryzykiem

Ukraiński sztab generalny ostrzegał także przed ryzykiem podjęcia przez siły rosyjskie działań zaczepnych na kierunku zaporoskim, choć, jak na razie, sytuacja na tym odcinku pozostaje stabilna. Podobny charakter mają starcia w pobliżu Chersonia, gdzie rzeka Dniepr jest naturalną linią rozgraniczenia i rubieżą obronną dla armii ukraińskiej. Walki w tej okolicy trwają, przede wszystkim, o kontrolę nad wyspami w delcie Dniepru.

Większość ekspertów, zarówno reprezentujących ukraińskie, jak i zachodnie ośrodki analityczne, jest zgodna co do tego, że głównym celem rosyjskiej ofensywy jest zajęcie aglomeracji miejskiej, jaką tworzą Kramatorsk, Słowiańsk, Konstantynówka i Drużkiwka. Byłoby to możliwe w sytuacji, gdyby siły rosyjskie wykonały równocześnie manewr oskrzydlający te miasta z południa (z rejonu Pokrowska) i z północy (z rejonu Łymanu i Siwerska), a następnie doprowadziły do ich okrążenia.

Jest jednak mało prawdopodobne, aby rosyjska armia posiadała rezerwy do przeprowadzenia tak rozbudowanej operacji. Nie jest także faktycznie możliwe – wobec posiadanych przez stronę ukraińską zdolności w zakresie rozpoznania i obserwacji pola walki w czasie rzeczywistym – wykorzystanie elementu zaskoczenia.

- Co do Słowiańska lub Kramatorska, to chyba zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale należy pamiętać, że obecnie główne wysiłki Rosjan są skierowane na zajęcie Pokrowska i Konstantynówki - komentuje Mychajło Liuksikow. Zwraca uwagę, że użycie jednostek uznawanych za elitarne może przynieść rezultaty: rosyjskie zgrupowanie złożone z jednostek powietrznodesantowych i piechoty morskiej było w stanie wypchnąć siły ukraińskie z obwodu kurskiego, a potem prowadziło działania ofensywne na odcinku sumskim.

- Zastosowanie podobnego zgrupowania jednostek w obwodzie donieckim może doprowadzić do zmian na linii frontu na korzyść Rosji - ostrzega Liuksikow.

"Czekają nas ciężkie walki"

Główną przewagą Rosji w wojnie z Ukrainą pozostają zasoby ludzkie i zdolności mobilizacyjne. - Rosjanom udało się zbudować dość skuteczny system kompensacji strat. Rekrutacja do rosyjskiej armii od dawna nie opiera się wyłącznie na ochotnikach, którzy zgłaszają się do punktów rekrutacji. Kontrakty podpisują osoby zatrzymane przez policję lub więźniowie. W rozmowach z jeńcami wojennymi można znaleźć relacje, według których podrzucono im narkotyki i dano wybór: wyrok i więzienie lub kontrakt z rosyjską armią – powiedział mówi Liuksikow.

Putin "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii"

Zdaniem Kowałenki, głównym problemem sił ukraińskich jest efektywne niszczenie dziesiątek i setek niewielkich grup szturmowych wroga. Tego rodzaju działania, polegające na próbach szybkiego przenikania przez linie obronne niewielkich grup żołnierzy (często na motocyklach lub pojazdach terenowych), są obecnie głównym sposobem prowadzenia działań ofensywnych przez rosyjską armię. Ataki z wykorzystaniem czołgów i transporterów opancerzonych są rzadkością, a jeśli do nich dochodzi, kończą się ciężkimi stratami, głównie ze względu na aktywność dronów i ostrzał artyleryjski.

– Czekają nas ciężkie walki. Przeciwnik, nie mając możliwości prowadzenia walki manewrowej, będzie starał się wciągnąć siły ukraińskie w krwawe walki miejskie o Pokrowsk, Czasiw Jar i inne kluczowe miejscowości – przewiduje Kowałenko.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: PAP, Ukraiński Portal Militarny

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Ukraiński w szkołach. Ambasador apeluje, rzecznik MSZ odpowiada
Polska
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku
BIZNES
Agencja Rozwoju Przemysłu miała współpracować z biznesmenem powiązanym z aferami korupcyjnymi
Zatrzymany prezes firmy z miliardowymi zamówieniami od państwa
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Debata "Szkoła do poprawki?" w TVN24+
Polska
Giewont
Weszli na krzyż na Giewoncie i "pajacowali"
Kraków
25 min
0909_cnb_nawrocki
Premiera"Karol do mnie", "pozdrów Martę". W siłę rośnie agresywna grupa, która z prezydentem jest na "ty"
Czarno na białym
samochod woda shutterstock_2516618089
Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie
Bartłomiej Ciepielewski
Emmanuel Macron
Upadł rząd we Francji. Co to oznacza?
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Punktowo mocno pada
METEO
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
METEO
Nepal. Protestujący podpalili parlament
Antyrządowe zamieszki w Nepalu. Demonstranci podpalili parlament
Świat
fasd ciaza alkohol kobieta shutterstock_1418003342
To nie jest "tylko" kieliszek wina. Może spowodować trwałe uszkodzenia mózgu u płodu
Zdrowie
Ministerstwo Zdrowia
Resort zdrowia "odpolityczniony". Co na to medycy?
Piotr Wójcik
Spalony pomost na jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu
Rusza odbudowa spalonego pomostu. "To jedno z najbardziej lubianych miejsc rekreacyjnych w Poznaniu"
Poznań
Donald Tusk
Potężne środki do podziału. Zapowiedź premiera
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Jakie decyzje po spotkaniu koalicjantów? Wicepremier o "zielonym świetle"
Polska
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch
Szczecin
Donald Tusk
"Nie zabierałbym w tej sprawie głosu", ale "chcę przerwać wszelkie spekulacje"
Polska
imageTitle
4:0 na boisku, 40 na torcie. Modrić wyjątkowo uhonorowany
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w obwodzie charkowskim
"To tylko kwestia czasu". Problemy ukraińskiej armii po notatce dla Hegsetha
Świat
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
226 km/h na liczniku, zderzenie i śmierć 37-latka. Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
WARSZAWA
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Przyłożyli nóż do szyi i zażądali kodu do sejfu
Olsztyn
Mężczyzna i jego żona zostali zatrzymani przez policję
Na dobre i na złe. "Złodziejski duet" z zarzutami
Rzeszów
Tom Hanks
Nie wręczą nagrody Tomowi Hanksowi. Trump chwali decyzję: mądrze
Świat
Raymond Cruz
Znany aktor serialowy zakuty w kajdanki przed własnym domem
Kultura i styl
imageTitle
Nowe zwyczaje w Premier League. Dymisja w środku nocy
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek samolotu we wsi Lipowa
Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
Katowice
Pogrzeb w Puźnikach. "Małe dzieci tam leżą"?
Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2021
"Agresywne manewry". Zamykamy granicę z Białorusią
Polska
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica