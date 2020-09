"Bezprawny reżim umyślnie używa brutalnej siły". Wezwanie w ONZ do "mocnego przesłania"

Występując w ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał we wtorek społeczność międzynarodową do "mocnego przesłania" dla władz Białorusi, oskarżając je o łamanie prawa międzynarodowego i praw człowieka. Prezydent Łotwy Egils Levits apelował o zakończenie "brutalnych represji" wobec pokojowo protestujących Białorusinów oraz wzywał do "nowych, demokratycznych i transparentnych wyborów".