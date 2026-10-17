Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie miałam dnia, żeby w Oleszkach nikt nie zginął". Dlaczego papież rozmawiał z Putinem

|
Papież Leon XIV
Dostawy żywności do okupowanych Oleszek (28.09)
Źródło wideo: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa
Źródło zdj. gł.: VATICAN MEDIA/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Oni z powodu tego strasznego głodu już nie boją się, że zostaną zabici. To po prostu cena ich życia - powiedziała o mieszkańcach okupowanych przez Rosję Oleszek szefowa wojskowej administracji miasta Tetiana Hasanenko. W piwnicy tamtejszego szpitala ma leżeć około stu osób. Na temat sytuacji humanitarnej w tym mieście papież Leon XIV rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Papież Leon XIV rozmawiał w piątek przez telefon z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem - podało watykańskie biuro prasowe. Tematem rozmowy była sytuacja w Ukrainie.

"W trakcie rozmowy Ojciec Święty wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, prosząc o rozejm w celu umożliwienia dostarczenia pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej" - napisano w komunikacie Watykanu.

Oleszki. Sto ciał w piwnicy

- Nie miałam jeszcze takiego dnia, żeby w Oleszkach nikt nie zginął. Takich dni nie ma - podkreśliła w piątek szefowa wojskowej administracji miejskiej Tetiana Hasanenko, która działa na terenach kontrolowanych przez Ukrainę, jednak utrzymuje kontakt z mieszkańcami pozostającymi pod okupacją oraz osobami, którym udało się wydostać z miasta.

Oleszki w obwodzie chersońskim
Oleszki w obwodzie chersońskim
Źródło zdjęcia: Google Maps

- Według naszych danych, około stu ciał przechowywanych jest po prostu w piwnicy szpitala w Oleszkach. Nie ma przecież prądu. Od wysadzenia elektrowni wodnej w Kachowce nie ma elektryczności. Kostnica już dawno została zbombardowana. Były tam co najmniej trzy trafienia, i to dawno temu. Podjęto więc decyzję, żeby składać ciała w szpitalu - powiedziała Hasanenko.

- Nie pozwalano ludziom ich grzebać, żeby, i teraz przytaczam słowa okupantów, ustalić i udokumentować rzekome zbrodnie Sił Zbrojnych Ukrainy. Ustalić, czy człowiek zginął od drona, ostrzału artyleryjskiego, czy zmarł śmiercią naturalną - zaznaczyła.

Hasanenko powiedziała, że latem sytuacja w Oleszkach, które leżą na południu Ukrainy, była nie do zniesienia. - Upał latem sięga tam 50 stopni, Rosjanie pozwolili wydawać zaświadczenia tylko w przypadku osób, które zmarły śmiercią naturalną - powiedziała.

Według Hasanenko w Oleszkach pozostaje około dwóch tysięcy ludzi, w tym 35 dzieci. Przed pełnoskalową inwazją Rosji miasto liczyło 24 tysiące mieszkańców. Spośród 13 miejscowości należących do gminy pięć zostało - jak przekazała - całkowicie zniszczonych.

Przygotowania do zrzutów żywności w okupowanych Oleszkach (28.09)
Przygotowania do zrzutów żywności w okupowanych Oleszkach (28.09)
Źródło zdjęcia: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa

Hasanenko powiedziała, że ciała leżą również na drogach i poboczach. Mieszkańcy boją się je zabierać ze względu na zagrożenie atakami dronów. Niekiedy przykrywają zmarłych jakimś materiałem lub po prostu przysypują ziemią.

- Znamy nazwiska i imiona tych ludzi, którzy nie zostali pochowani i których nikt nie zabiera - zaznaczyła.

Głód w Oleszkach

Hasanenko wspomniała też o problemach z żywnością. - Mieszkańcy próbują zdobywać jedzenie, pokonując pieszo około 25 kilometrów - zaznaczyła. - A oni z powodu tego strasznego głodu już nie boją się, że zostaną zabici. To po prostu cena ich życia - powiedziała.

- Piszą do nas przez komunikatory, że na nas czekają, że jest im ciężko, ale nawet nie robią planów zakładających, że będą dalej żyć. To jest straszne - powiedziała Hasanenko.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaWojna na UkrainieWojna w UkrainiePapież Leon XIVWładimir Putin
Czytaj także:
Posiedzenie MFW odbywa się w Bangkoku
Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu
BIZNES
49 min
pc
Nie wszystko złoto... czyli o pozłacaniu przepisów
Szczyt Europy
Alaksandr Łukaszenka
Według Łukaszenki "w tej kwestii Trump ma rację"
Świat
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
WARSZAWA
Strażacy na miejscu pożaru magazynu z częściami do ciągników rolniczych w Nisku*
Po tragicznym pożarze rozbierają hurtownię w Nisku
Rzeszów
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach
WARSZAWA
imageTitle
Kubica postraszył rywali w Barcelonie. Świetne tempo przed wyścigiem WEC
EUROSPORT
Paliwa Dystrybutor Benzyna shutterstock_2701981717
Ceny paliw. Stawki na dziś
BIZNES
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji
WARSZAWA
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamknęli dwie stacje drugiej linii metra
WARSZAWA
imageTitle
Piękne słowa Chwalińskiej o Świątek. "Ogromny przywilej"
EUROSPORT
Policja zatrzymała kierowcę przewozu osób
Zarzuty i areszt dla kierowcy przewozu. Z powodu zawartości bagażnika
WARSZAWA
Kamienica przy Nowym Świecie 15/17
Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce
Piotr Bakalarski
Katie Zacharia
Zacharia nie jest już rzeczniczką Białego Domu. To napisała o Trumpie
Świat
Donald Tusk w Brukseli
Premier odpowiedział prezydentowi. "Nie przyjmę tych warunków gry"
Polska
imageTitle
Błąd goni błąd, w tle afera. Wielki problem sędziowski w polskiej piłce
EUROSPORT
Pożar w Malibu w Kalifornii
Pożar w mieście hollywoodzkich gwiazd
METEO
Trybunał Konstytucyjny
"Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie funkcjonować"
Polska
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Media: "Daltonowie" mogli stać za podpaleniem stacji Starlinków
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump zdecydował w sprawie sankcji wobec Rosji
Świat
Pożar hurtowni w Nisku
Śmierć strażaków, rozmowa papieża z Putinem, półfinał z dwoma Polkami
WARTO WIEDZIEĆ
30 min
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
PremieraWielkie ambicje niedawnego ulubieńca Kaczyńskiego. Prześledziliśmy jego drogę
Czarno na białym
imageTitle
Wielka kasa i wielkie zmiany w męskim tenisie
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja na otwarcie polskiej ligi. "Real Madryt przegrał"
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Pełczyńska-Nałęcz: Obie strony mają za uszami. Powinniśmy zrobić reset
#BezKitu
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
BIZNES
imageTitle
Wielki comeback w tenisie. "Ryzyko się opłaciło"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o ETS2: wybiliśmy jeden ząb trzonowy i siekacz
BIZNES
Donald Tusk
"Jeszcze przed Wigilią". Tusk: można się spodziewać eskalacji ze strony Rosji
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica