Szwecja odkłada łagodzenie restrykcji, Włosi nie zniosą lockdownu od razu po Wielkanocy

Brytyjczycy najbardziej zagrożeni zakażeniem nie muszą już stosować się do zalecenia całkowitego pozostawania w domach. Premier Szwecji poinformował, że rząd odkłada planowane łagodzenie restrykcji epidemicznych co najmniej do 3 maja. W Austrii rząd rozważa sprowadzenie rosyjskich szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasem we Włoszech restrykcje antyepidemiczne obowiązywać będą do końca kwietnia.

W Anglii i Walii środa była ostatnim dniem obowiązywania zalecenia całkowitego pozostawania w domach dla prawie 4 milionów osób, które z powodu czynników zwiększających ryzyko są wyjątkowo podatne na zakażenie koronawirusem - dotyczy to między innymi osób po przeszczepie komórek macierzystych lub poddawanych chemioterapii z powodu raka, a także dorosłych z przewlekłą chorobą nerek.

Tym osobom takie zalecenie wydano już na początku epidemii COVID-19 w 2020 roku. Później zostało złagodzone, a od 5 stycznia bieżącego roku obowiązywało ponownie. Od czwartku powinni oni przestrzegać tych samych zasad co reszta społeczeństwa. Jednak nadal zaleca się im ograniczanie kontaktów towarzyskich, pracę w domu, jeśli to możliwe, i zachowywanie fizycznego dystansu od innych ludzi. W Szkocji zalecenie dla osób podatnych na zachorowanie, by pozostawały w domach, przestanie obowiązywać 26 kwietnia, a w Irlandii Północnej - 12 kwietnia.

Każda osoba wskazana jako wyjątkowo podatna na zachorowanie ma prawo do priorytetowego dostępu do szczepionki przeciw COVID-19 i ponad 90 procent z nich otrzymało pierwszą dawkę. Ale jak wynika z badania jednej z organizacji charytatywnych, trzy czwarte z nich nadal zamierza pozostawać w domach do czasu otrzymania drugiej dawki.

Szwecja odkłada łagodzenie restrykcji

Premier Szwecji Stefan Loefven poinformował w środę, że rząd odkłada planowane łagodzenie restrykcji epidemicznych co najmniej do 3 maja. - Sytuacja jest poważna. Rozprzestrzenianie się infekcji jest na bardzo wysokim poziomie - ostrzegł Loefven.

W środę liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wyniosła 8441 i jest to najwyższy poziom od grudnia. Dyrektor generalny Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson oznajmił, że służba zdrowia zaczyna być przeciążona nadmiarem pacjentów z COVID-19. - W wielu regionach tempo rozprzestrzeniania się infekcji rośnie dramatycznie - dodał.

Restrykcje sanitarne zaostrzono w Szwecji pod koniec lutego. Lokale gastronomiczne są zamykane o godz. 20.30, a w wielu miejscach zmniejszono limity osób, które mogą tam przebywać, w tym w sklepach, centrach handlowych oraz na siłowniach.

Izrael chce szczepić nastolatków

W środę amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech poinformowały, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na COVID-19 jest skuteczna i bezpieczna u dzieci w wieku 12-16 lat. Firmy w najbliższych tygodniach wystąpią o jej dopuszczenie na rynek w USA. Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein oznajmił w mediach społecznościowych, że "są to wspaniałe wiadomości" i jedyne, co pozostało zrobić władzom Izraela to wystąpić o zwiększenie dostaw tej szczepionki, aby można było podjąć akcję szczepień nastolatków natychmiast po dopuszczeniu jej przez FDA.

Dziennik "Jerusalem Post" poinformował wcześniej w środę, że w poniedziałek w Izraelu zgłoszono 356 nowych przypadków infekcji koronawirusem, a 0,9 proc. testów dało wynik pozytywny, co stanowi najniższy odsetek pozytywnych testów od czerwca 2020 roku. Do tego dnia ponad 5,2 mln Izraelczyków otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, a ponad 4,7 mln otrzymało również drugą dawkę. Izrael liczy 9,3 mln mieszkańców.

Według mediów szybka realizacja programu szczepień w Izraelu jest możliwa dzięki wyjątkowej umowie z firmą Pfizer. Koncern zgodził się na szybkie dostarczanie większej liczby dawek w zamian za częściowy dostęp do obszernej bazy danych prowadzonej przez izraelskie kasy chorych.

Austria zapowiada zamówienie rosyjskiej szczepionki

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oznajmił w środę, że jego rząd prawdopodobnie kupi rosyjską szczepionkę przeciw COVID-19, Sputnik V. Nie poinformował przy tym, czy kraj zaczeka z ich zastosowaniem do decyzji Europejskiej Agencji Leków w sprawie dopuszczenia preparatu na rynek Unii Europejskiej. - Jesteśmy już na ostatniej prostej i zamówienie Sputnika może zostać złożone prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu - oświadczył szef austriackiego rządu krótko po spotkaniu w Wiedniu z ambasadorem Rosji.

Rosja miałaby dostarczyć Austrii 300 tysięcy dawek szczepionki w kwietniu, 500 tysięcy w maju i 200 tysięcy w pierwszej połowie czerwca - poinformował Kurz w komunikacie. Wcześniej kanclerz zapewniał, że Austria nie zdecyduje się na szczepienia rosyjskim preparatem, zanim nie zaaprobuje go Europejska Agencja Leków (EMA). W środowym oświadczeniu nie ma jednak o tym mowy - zauważa Reuters.

Tylko dwa kraje w UE, Węgry i Słowacja, zdecydowały się na zamówienie Sputnika V i tylko Budapeszt rozpoczął szczepienia tym preparatem. Włoski region Kampania podpisał umowę na dostawy rosyjskiej szczepionki, ale tamtejsze władze zapowiedziały, że będą czekać z jej wykorzystaniem na decyzję EMA.

Włochy nie zniosą lockdownu po świętach

Do końca kwietnia we Włoszech obowiązywać będą restrykcje antyepidemiczne i wszystkie regiony będą w pomarańczowej lub czerwonej strefie obostrzeń - zdecydował w środę rząd Mario Draghiego. Wprowadził obowiązek szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i farmaceutów. W najnowszym dekrecie, wchodzącym w życie 7 kwietnia, utrzymany został zakaz podróży po kraju bez ważnego powodu. Dalej zabroniona będzie obsługa przy stolikach w barach i restauracjach. Zamknięte pozostaną kina, teatry, siłownie i kluby fitness, a także baseny.

W regionach, które znajdą się w czerwonej strefie, nadal będzie obowiązywał zakaz odwiedzin w domach prywatnych. Będą one dozwolone w strefach pomarańczowych, ale na tych samych zasadach, co wcześniej - tylko maksimum dwie osoby dorosłe, ewentualnie z dziećmi do lat 14 i jedynie raz dziennie.

Rząd zdecydował jednocześnie, że jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna i postęp kampanii szczepień, możliwe będzie przywrócenie żółtych stref łagodniejszych restrykcji. Najważniejszą nowością w nowym dekrecie jest nałożenie na wszystkich pracowników ochrony zdrowia i aptek obowiązku zaszczepienia się przeciw koronawirusowi.

Ustalono, że po Wielkanocy, którą Włosi spędzą w lockdownie, nie dojdzie od razu do złagodzenia przepisów, ale sytuacja będzie weryfikowana, by móc ewentualnie wprowadzić zmiany na epidemicznej mapie kraju i otworzyć niektóre sektory.

Kolejnym ważnym postanowieniem jest ochrona osób prowadzących szczepienia przed roszczeniami w przypadku poważnych powikłań. Zapewniono im "tarczę prawną". Zgodnie z zapowiedziami rząd zdecydował, że także w czerwonych strefach po świętach do szkół powrócą uczniowie szkół podstawowych oraz pierwszej klasy gimnazjum. Odebrano władzom regionów prawo do podejmowania odrębnych decyzji dotyczących funkcjonowania szkół. Miało to wcześniej miejsce, bo niektórzy gubernatorzy zamykali szkoły w swoich regionach wbrew decyzjom rządu.

