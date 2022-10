Systemy artylerii rakietowej z Korei Południowej. Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę

Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MON, zatwierdził umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej wraz zapasem amunicji. - Pierwszy dywizjon Chunmoo będzie dostarczony do Polski już w przyszłym roku - powiedział. - Zagrożenia na świecie spowodowały, że państwa europejskie skoncentrowały się na wzmocnieniu swoich sił zbrojnych. My ten proces rozpoczęliśmy wcześniej niż nasi sojusznicy w NATO - dodał minister.

Co oprócz umowy na zakup artylerii?

Chunmoo i HIMARS-y

Jak zauważył szef MON, Chunmoo są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o charakterystykę, do HIMARS-ów. - To bardzo dobra broń, bardzo dobry sprzęt, a myślę, że naszym wspólnym sukcesem polsko-koreańskim jest to, że pierwszy dywizjon Chunmoo będzie dostarczony do Polski już w przyszłym roku - zaznaczył Błaszczak.