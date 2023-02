Niemieckie Patrioty w Polsce. Bundeswehra pokazała zdjęcia w "zimowej scenerii"

czytaj dalej

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że wojska agresora kontynuowały ataki wokół Bachmutu w obwodzie donieckim, natomiast w obwodzie ługańskim zwiększyły tempo operacji ofensywnych na zachód od Kreminnej. Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało z kolei, że rosyjska armia formalnie przyłączyła okupowane tereny Ukrainy do swojego Południowego Okręgu Wojskowego, ale jest mało prawdopodobne, by miało to natychmiastowy wpływ na przebieg wojny.