Szef NATO o niemieckich systemach Patriot: decyzja o przekazaniu konkretnych systemów leży po stronie państw członkowskich

Decyzja o tym, czy wysłać do Ukrainy systemy Patriot, leży po stronie konkretnych państw NATO - przekazał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Zapowiedział, że będzie zachęcał państwa sojusznicze do "dalszego zwiększania wsparcia dla Ukrainy, również przy pomocy systemów przeciwlotniczych"

Niemcy zaoferowali Polsce systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, by wzmocnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Ogłosiła to w niedzielę szefowa niemieckiego ministerstwa obrony Christine Lambrecht. Wicepremier, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak oświadczył w poniedziałek, że "z satysfakcją przyjął propozycję". Po rozmowie z minister obrony Niemiec, poinformował, że "potwierdziła chęć" rozmieszczenia wyrzutni przy granicy z Ukrainą. "Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i jak długo będą stacjonować" - dodał.