System Neptun. Pociski, którymi Ukraińcy uderzyli w rosyjski krążownik Moskwa

Rosyjski resort obrony potwierdził w czwartek zatonięcie krążownika Moskwa. Rosja twierdzi, że okręt zatonął podczas holowania w warunkach sztormu. Siły ukraińskie przekazały wcześniej, że został on trafiony dwiema rakietami Neptun. Zestawy rakietowe tego typu, opracowane w Kijowie, znajdują się na wyposażeniu ukraińskiej armii od marca 2021 roku. Po raz pierwszy wykorzystano je w warunkach bojowych w wojnie z Rosją.

O systemie RK-360 Neptun ukraińskie media pisały już w marcu 2021 roku. - Ten system został zaprojektowany do obrony Ukrainy od strony morza Azowskiego i Czarnego - mówił wówczas kontradmirał Ołeksij Neizhpapa, dowódca ukraińskiej marynarki wojennej.

2022 Cable News Network All Rights Reserved

Pentagon: utrata krążownika Moskwa "ciosem" dla rosyjskiej floty 2022 Cable News Network All Rights Reserved

Jak informuje serwis internetowy ukraińskiego tygodnika "Nowyj Czas", kompleks Neptun został opracowany w 2018 roku przez kijowskie biuro projektowe Łucz. Zaletą tego uzbrojenia jest uniwersalność - to pierwsze ukraińskie pociski, które można wystrzelić zarówno z przybrzeżnych zestawów rakietowych, okrętów, jak też samolotów.

Według ukraińskiego portalu militarnego mil.uin.ua, zestawy rakietowe RK-360 Neptun są zespołem rakiet manewrujących z pociskami przeciwokrętowymi, przeznaczonymi do neutralizowania celów morskich - krążowników, niszczycieli, fregat, korwet i okrętów desantowych, a także lądowych - czołgów i innych pojazdów wojskowych. Maksymalny zasięg pocisków wynosi około 280 kilometrów. Rakiety mogą poruszać się z prędkością 900 km/h. W czasie lotu mogą zniżyć się do wysokości między około 3 a 9 metrów nad powierzchnią, co utrudnia działanie systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika.