Atak na konwój z irańską bronią w Syrii, są zabici i ranni

Konwój z irańską bronią był celem ataków we wschodniej Syrii, przy granicy z Irakiem. Ciężarówki zostały zaatakowane przez niezidentyfikowane samoloty lub drony - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Zginęło siedem osób.

Izrael odmówił komentarza

Według Obserwatorium co najmniej dwa podobne konwoje wjechały w ostatnich dniach do Syrii z Iraku. Przywiozły one broń dla proirańskich milicji, które mają swoje bazy w regionie Boukamal.