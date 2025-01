Nowy szef syryjskiej dyplomacji przybył w środę z delegacją i w towarzystwie ministra obrony do Arabii Saudyjskiej. Tego samego dnia Arabia Saudyjska uruchomiła humanitarny most powietrzny do Syrii, którym będą dostarczane żywność, namioty i leki - poinformowała saudyjska agencja SPA.