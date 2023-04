Kiedyś ulubiona rodzinna rozrywka, dziś śmiertelne ryzyko

Kiedy tylko ustępowała zima, syryjskie rodziny zwykły pakować się do samochodów i ruszać na kemping, by szukać tych grzybów na pustyni. Stało się to wiosenną tradycją i jedną z ulubionych rozrywek Syryjczyków. To również sposób na podratowanie domowego budżetu - na kilogramie można zarobić więcej niż wynosi średnia miesięczna płaca w kraju, która oscyluje ona wokół 18 dolarów. Kilogram grzybów natomiast, w zależności od wielkości i jakości, może być wart od 5 do 25 dolarów. Dodatkowe pieniądze są niezwykle cenne w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego trwającą 12 lat wojną. Okres, w którym można zarobić, jest jednak niedługi, ponieważ sezon na trufle trwa tylko od lutego do kwietnia.