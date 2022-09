Łódź z migrantami zatonęła u wybrzeża Syrii. Nie żyją co najmniej 34 osoby

Co najmniej 34 migrantów z różnych krajów utonęło u wybrzeży Syrii podczas próby wydostania się z Libanu - poinformowała agencja Reutera. Służby graniczne i miejscowi rybacy zaangażowali się w akcję ratunkową.

U wybrzeży Syrii utonęło co najmniej 34 pasażerów łodzi przewożącej migrantów. W akcję ratunkową zaangażowali się - oprócz służb granicznych - także miejscowi rybacy - doniosła w czwartek agencja Reutera, powołując się na media syryjskie.

Z morza udało się dotychczas uratować 14 osób. Pasażerowie przyznali, że łódź wypłynęła z położonego na północy Libanu Miniyehu i znajdowało się na niej od 120 do 150 osób różnych narodowości.

Stojący na czele instytucji zarządzającej syryjskimi portami generał Samer Kobrosli poinformował, że ocaleni migranci trafili do szpitala w położonym nad Morzem Śródziemnym mieście Tartus. Większość z nich to Libańczycy oraz Syryjczycy, chociaż wśród pacjentów znajdują się też osoby nieposiadające dokumentów identyfikacyjnych.

Kryzys gospodarczy i masowa migracja

Liban doświadcza gwałtownego wzrostu migracji napędzanego przez jeden z najgłębszych kryzysów gospodarczych na świecie od lat pięćdziesiątych XIX wieku. Oprócz Libańczyków, wielu z tych, którzy opuszczają kraj drogą morską, to uchodźcy z Syrii i Palestyny.

Liczba osób, które wyjechały lub próbowały opuścić Liban drogą morską niemal podwoiła się w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku wzrosła o kolejne 70 proc. - poinformowała na początku września agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Do najważniejszych powodów zwiększonej emigracji należą "niezdolność do przetrwania w Libanie z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej" oraz "brak dostępu do podstawowych usług i ograniczone możliwości zatrudnienia" - dodało UNHCR.