Dyktator oddał głos w byłym bastionie opozycji. "Dowodzimy, że naród syryjski jest jednością"

To drugie wybory prezydenckie w Syrii od czasu wybuchu w tym kraju w 2011 roku wojny domowej, która pochłonęła już blisko 400 tysięcy ofiar, i w którą z czasem zaangażowały się militarnie również inne państwa. Z ponad 20 milionów mieszkańców Syrii połowa musiała opuścić swoje domy. Ponad 5 milionów z nich uciekło za granicę, głównie do sąsiednich krajów.

"Dziś dowodzimy w Doumie, że naród syryjski jest jednością"

"To dzień gniewu"

"To dzień gniewu, przyłączcie się do nas i podnieśmy na ulicach głos w imię wolności, by zamanifestować nasz sprzeciw wobec kryminalisty Asada i jego wyborów" - zachęcano do udziału w manifestacjach na rozwieszonych w mieście plakatach.