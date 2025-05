Zabiegają o zniesienie sankcji. Prezydent: zbudujemy w stolicy Trump Tower

W Syrii powstał rząd tymczasowy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Stany Zjednoczone mogą wkrótce zdjąć sankcje wobec Syrii - powiedział Donald Trump. Według agencji Reutera tymczasowy prezydent Syrii Ahmad asz-Szara oferuje budowę wieżowca Trump Tower w Damaszku.

Kluczowe fakty: Donald Trump rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem na temat Syrii.

Prezydent USA zapowiedział zniesienie sankcji wobec Syrii.

Agencja Reutera donosi, że tymczasowy prezydent Syrii Ahmad asz-Szara miał zaproponować budowę Trump Tower.

Podczas konferencji prasowej przed wylotem w podróż do Arabii Saudyjskiej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił, że rozmawiał na temat Syrii z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, i sugerował, że ogłosi zniesienie istniejących od lat sankcji.

- Trochę z nim (Erdoganem) współpracujemy, w tym w temacie Syrii. I swoją drogą będziemy musieli podjąć decyzję w sprawie sankcji, które bardzo możliwe, że złagodzimy - powiedział Trump.

- Możemy je zdjąć z Syrii, bo chcemy im umożliwić świeży start. Prezydent Erdogan prosił mnie o to, wielu ludzi mnie o to prosiło, bo biorąc pod uwagę sposób, w jaki są objęci sankcjami, nie daje to im zbyt dobrego startu. Więc chcemy im pomóc - dodał.

Dowiedz się więcej: Media: USA wycofują część swoich żołnierzy z tego kraju

Reuters: Syria proponuje budowę Trump Tower w Damaszku

O zniesienie restrykcji od miesięcy zabiegają nowe władze Syrii, w tym tymczasowy prezydent Ahmad asz-Szara, były przywódca dżihadystycznej bojówki syryjskich rebeliantów.

Jak pisze agencja Reutera, podczas niedawnego spotkania z amerykańskim prawicowym działaczem Jonathanem Bassem Szara miał zaproponować budowę Trump Tower, współpracę przeciwko Iranowi czy ułożenie stosunków z Izraelem.

Za zniesieniem sankcji na Syrię opowiedział się też prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty syryjskiego przywódcy w Paryżu.

Według agencji nie jest wykluczone, że Trump i asz-Szara spotkają się we wtorek w Arabii Saudyjskiej, dokąd Trump udał się w pierwszą planowaną podróż zagraniczną.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Trump: ja wiem, kto stoi za syryjskimi rebeliantami

Syria objęta amerykańskimi sankcjami

Amerykańskie sankcje na Syrię pozostają w mocy od 1979 roku, kiedy reżim Hafeza al-Asada został wpisany na listę państw wspierających terroryzm. Od tego czasu dodatkowe restrykcje nakładane były w 2004 roku oraz po wybuchu wojny domowej w Syrii.

Mimo obalenia poprzedniego reżimu przez rebeliantów jak dotąd zniesiono jedynie część restrykcji. Z listy sankcyjnej - jeszcze za rządów Joe Bidena - wypisano też samego Szarę, który był dotąd uznawany za terrorystę.

Część osób w administracji Trumpa sprzeciwiała się złagodzeniu sankcji z powodu przeszłości nowego prezydenta Syrii. Publicznie ostrożność w tej kwestii zalecał m.in. wiceprezydent J.D. Vance. Dodatkowe warunki potrzebne do zniesienia sankcji, w tym pozbycie się zagranicznych bojowników ze stanowisk w armii, mieli w ostatnim czasie postawić dyplomaci z Departamentu Stanu oraz resortu finansów.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo